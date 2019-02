Kim v (pre)drzni obleki v spremstvu novega moškega

V Los Angelesu je pred kratkim potekala peta letna podelitev nagrad Hollywood Beauty, na kateri se je trlo veliko prepoznavnih obrazov iz glasbenega, televizijskega in modnega sveta. Manjkala ni niti 38-letna Kim Kardashian West, ki je za dogodek izbrala obleko, pod katero se je leta 1998 podpisal modni oblikovalec Thierry Muglerin katere kroj je le malo prepustil domišljiji. Izjemno odprt zgornji del so pred popolnim razkritjem dekolteja varovali ozki črni trakovi, sešiti tako, da je Kim pokazala svoje bujno oprsje, v predelu pasu pa se je obleka močno zožala in sledila linijam njenega telesa. Obleka ni bila odprta le zgoraj: krasil jo je tudi visok razporek na desni strani, skozi katerega je Kim pokazala tudi precejšenj del svoje noge.