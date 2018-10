Kim v šoku: Kanye si želi sedem otrok

V posnetku zgoraj je Kanye spregovoril o tem, kakšno se mu zdi okolje v Ugandi in kakšne so njegove zamisli, da bi jo naredil bolj turistično privlačno. Izjavil je, da si na ugandskih tleh predstavlja postavitev 'Jurskega parka' in da bi Ugando lahko spremenili v pravi 'Disneyland'. Predsednik ga je v nekem trenutku vprašal, ali imata s Kim kaj otrok in glasbenik je odvrnil, da imata trenutno tri, a bi si jih sam želel imeti sedem. Kim je bila ob tem vidno presenečena, saj si sama ne želi tolikšnega števila otrok. Ko so se vsi pogledi znotraj vladnega urada preusmerili nanjo, je ob vidnem nelagodju dejala: ''No ... Jaz si jih ne želim sedem.''