Kim z novo linijo spodnjega perila užalila japonsko kulturo

Kim Kardashian je na družbenih omrežjih naznanila svojo novo linijo spodnjega perila za oblikovanje postave Kimono v najrazličnejših odtenkih kože: "Končno lahko projekt, ki sem ga razvijala v preteklem letu, delim z vami. To je moja strast že 15 let. Kimono je moj prispevek k perilu za oblikovanje postave in rešitev za ženske, ki resnično deluje." Poleg je objavila tudi fotografije žensk, ki so oblečene v to perilo, med njimi pa pozira tudi sama.

Mnogi pa so se obregnili ob ime znamke Kimono, saj ta beseda pomeni tradicionalno japonsko vrhno haljo, ki sega do gležnjev, ima široka rokava, V-izrez in pas. Reakcija mnogih tako ni bila pozitivna, kar so izrazili na družbenih omrežjih. Svoja nestrinjanja pa so pospremili še s ključnikom oziroma hashtagom #KimOhNo. Številni so opozorili, da so kimone pomemben del japonske tradicije; z njimi praznujejo zdravje in rast, zaroke in poroke, nosijo pa jih tudi na pogrebih. Prenašajo se iz generacije v generacijo in so za nekatere Japonce ključen element vsakdana.

Yasuno Yoshizawa, bolj znana pod imenom Bunkaiwa, je poznavalka japonske kulture. Svoje nestrinjanje je izrazila s tvitom: "Zelo sem žalostna, da se ime 'Kimono' uporablja za nekaj čisto drugega od tega, kar Japonci poznajo. Kimono je japonsko tradicionalno oblačilo ter smo zelo ponosni na našo zgodovino in kulturo. Žal mi je, vendar sem mnenja, da je takšna izbira imena omalovažujoča. #KimOhNo"