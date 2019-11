Kim z rojstnodnevnim darilom mamo ganila do solz

Kris Jennerje od svoje hčerke Kim Kardashian West prejela najbolj čustveno darilo doslej. Kim je mamo, njene najboljše prijateljice, s katerimi se druži več kot 40 let, in svoje sestre povabila na kosilo, kjer jim je v roke izročila ta pravo vabilo in presenečenje.

39-letna Kim je za en dan najela hiši, v kateri so odraščali z mamo in pokojnim očetom. Tja so se odpravili z avtomobili, ki sta jih nekoč vozila Kris in njen pokojni bivši mož Robert Kardashian. Kris in ostali povabljenci so od ganjenosti seveda takoj planili v jok.