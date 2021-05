Kim zanika obtožbe bivših uslužbencev glede neplačanega dela

Nedavno smo poročali, da se članica družine Kardashian sooča s tožbo sedmih bivših delavcev , ki so skrbeli za urejanje okolice in vzdrževalna dela okoli njene posesti v Los Angelesu. Uslužbenci jo med drugim tožijo zaradi neplačanega dela in zamujanja s plačili.

Zvezdnica je obtožbe ostro zanikala in na Instagram zapisala, da za nastalo situacijo ni odgovorna ona: "Svoje delavce absolutno plačujem, saj spoštujem njihov čas in trdo delo. Uslužbenci žal tožijo napačno osebo, saj je bil za plačila odgovoren posrednik, ki mu plačujem, da opravlja svoje delo. Upam, da bodo nastalo težavo čim prej uspešno rešili," je zapisala Kim , ki se sooča tudi z obtožbo, da je delavcem od plač odštela 10 odstotkov za plačilo davka, nato pa zneska ni posredovala vladi.

V tožbi so delavci zapisali, da so bili primorani delati brez odmorov za obrok, oglasil pa se je tudi 16-letni uslužbenec, ki je dejal, da je delal veliko več od dovoljenega števila ur, ki ga predpisuje zakon za mladoletne uslužbence, prav tako pa naj bi bil odpuščen takoj, ko se je z zvezdnico glede nepravilnosti soočil. Odvetnik Frank Kim, ki zastopa sedem uslužbencev, je opozoril, da so "kraja plače in ostale nepravilnosti na delovnem mestu velik problem v Los Angelesu", ter da zaradi podobnih obtožb njegova odvetniška pisarna preverja nepravilnosti pri še nekaj slavnih družinah.

Takoj po tem, ko so obtožbe prišle v javnost, se je oglasil zastopnik družine in poudaril, da "Kim v preteklosti nikoli ni zamujala s plačili ter da vedno poskrbi, da so njeni delavci pravično plačani."