Kimi Antonelli ekskluzivno za našo ekipo: Bezzecchi je hitrejši od mene

Dirkaški konec tedna v razredu MotoGP je v sončno Italijo privabil številne navijače. Šlo naj bi celo za enega najštevilčnejših obiskov gledalcev v zgodovini. Med navijači, ki so imeli zaradi svojega zvezdniškega statusa možnost druženja z dirkači, pa je bil tudi Kimi Antonelli.

Mladi Italijan, ki letos navdušuje v formuli 1, se je lahko družil z dirkači v njihovih garažah, imel je celo možnost sesti na motorje, se z njimi pogovarjati in spoznati specifike dirkanja z motorji. 19-letnika je v gruči novinarjev, mehanikov in ostalih zvezdnikov pred začetkom dirke na startno-ciljni ravnini uspelo ekskluzivno ujeti tudi naši novinarski ekipi. Našemu novinarju Milanu Dokniću je prijazno odgovoril na vprašanje, kdo je hitrejši: on ali Marco Bezzecchi?

Prav Bezzecchi je namreč zmagal na nedeljski dirki za Veliko nagrado Italije, nad čimer je bil navdušen tudi njegov mlajši rojak iz formule 1. Kimi je čustvenemu Marcu, ki je prvič slavil na omenjeni dirki in domačem dirkališču v Mugellu, iskreno čestital in z njim užival v prepevanju italijanske himne.

Je pa zvezdnikoma uspelo postaviti še en prav poseben mejnik. Prvič po letu 1952 sta na skupni lestvici prvenstva v formuli 1 in razredu MotoGP znova na vrhu Italijana. Če sta pred več kot 74 leti to dosegla Alberto Ascari in Umberto Masetti, sta se leta 2026 v zgodovino skupaj zapisala Kimi Antonelli in Marco Bezzecchi.

