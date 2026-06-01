Kimi Antonelli ekskluzivno za našo ekipo: Bezzecchi je hitrejši od mene

Mugello, 01. 06. 2026 10.59 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
kimi in marco

Pretekli konec tedna so v Mugellu spet brneli motorji. V razredu MotoGP je pretekli vikend prvič slavil Marco Bezzecchi, ki ob zmagi ni mogel skriti čustev. Navdušenje nad zmago rojaka je delil tudi trenutno najboljši dirkač v formuli 1 Kimi Antonelli. Na dirkališču ga je ujela naša ekipa, 19-letni Italijan pa je odgovoril na vprašanje, kdo od njiju z Bezzecchijem je hitrejši.

Dirkaški konec tedna v razredu MotoGP je v sončno Italijo privabil številne navijače. Šlo naj bi celo za enega najštevilčnejših obiskov gledalcev v zgodovini. Med navijači, ki so imeli zaradi svojega zvezdniškega statusa možnost druženja z dirkači, pa je bil tudi Kimi Antonelli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mladi Italijan, ki letos navdušuje v formuli 1, se je lahko družil z dirkači v njihovih garažah, imel je celo možnost sesti na motorje, se z njimi pogovarjati in spoznati specifike dirkanja z motorji. 19-letnika je v gruči novinarjev, mehanikov in ostalih zvezdnikov pred začetkom dirke na startno-ciljni ravnini uspelo ekskluzivno ujeti tudi naši novinarski ekipi. Našemu novinarju Milanu Dokniću je prijazno odgovoril na vprašanje, kdo je hitrejši: on ali Marco Bezzecchi?

Prav Bezzecchi je namreč zmagal na nedeljski dirki za Veliko nagrado Italije, nad čimer je bil navdušen tudi njegov mlajši rojak iz formule 1. Kimi je čustvenemu Marcu, ki je prvič slavil na omenjeni dirki in domačem dirkališču v Mugellu, iskreno čestital in z njim užival v prepevanju italijanske himne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Je pa zvezdnikoma uspelo postaviti še en prav poseben mejnik. Prvič po letu 1952 sta na skupni lestvici prvenstva v formuli 1 in razredu MotoGP znova na vrhu Italijana. Če sta pred več kot 74 leti to dosegla Alberto Ascari in Umberto Masetti, sta se leta 2026 v zgodovino skupaj zapisala Kimi Antonelli in Marco Bezzecchi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prihajajoči konec tedna bo znova v znamenju bencinskih hlapov in neverjetnih hitrosti. Dirkači MotoGP se bodo pomerili na Madžarskem, dirkači formule 1 pa v Monaku. Vse dirke boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

kimi antonelli marco bezzecchi motogp vn italije

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Valentino Rossi
01. 06. 2026 12.05
res no, kašna vprašanj. mislim bolano
Odgovori
0 0
peglezn
01. 06. 2026 11.42
tole je pa bil intervju, 2 sekunde :))
Odgovori
+1
1 0
hjaman
01. 06. 2026 11.51
Niso pomembni
Odgovori
0 0
