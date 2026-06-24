Kimi Antonelli obvlada tudi dirkanje z mini formulo

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Kimi Antonelli ne navdušuje le kot odlični dirkač formule 1, več kot očitno je mladi Italijan vešč tudi upravljanja malih avtomobilističnih sredstev. Zvezdnik se je pred dirko za Veliko nagrado Avstrije sproščal na malem dirkališču, kjer je po stezi drvel z mini dirkalnikom in dokazal, da je resnično odličen voznik.

"Malo doma pred Avstrijo," je na Instagramu zapisal Kimi in delil posnetek, kako ob dirkališču Pista Collari Raceway v Bologni stoji z daljincem v roki. Dirkač ekipe Mercedes je dokazal, da tudi z igračko lahko drži popolne linije in pri visokih hitrostih odlično odpelje zahtevne ovinke na stezi.