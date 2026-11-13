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Kimi Antonelli osvojitev naslova proslavil s prav posebno pričesko

Brixworth , 13. 11. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
kimi antonelli

Kimi Antonelli je znova dokazal, da je velik zabavljač. Mladi Italijan, ki je letos osvojil naslov svetovnega prvaka v formuli 1, je svojo zmago proslavil na prav poseben način. Lase si je pobarval v barvah italijanske zastave, s svojo potezo pa je presenetil tudi šefa svojega moštva Mercedes.

Če kdo, potem Kimi Antonelli vedno znova dokazuje, da je vedno za hec. 20-letnik, ki je letos osvojil naslov svetovnega prvaka v formuli 1, je svoj prvi naslov v elitnem razredu praznoval na prav poseben način. S svojo drzno potezo je močno šokiral celo šefa svojega moštva Tota Wolffa.

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Ko so ga zagledali tudi drugi člani njegove ekipe ter njegov moštveni kolega George Russell, nikomur ni izginil nasmeh z obraza. "Res je to naredil," so se smejali in na koncu priznali, da pravzaprav nova pričeska prav pritiče njegovemu mladostnemu in humornemu značaju.

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In kaj točno je mladi Italijan naredil? V čast svoji državi je lase pobarval kar v zeleno, belo in rdečo. Ob številnih praznovanjih, ki jih je deležen zadnje dni, zastavo svoje domovine tako ves čas nosi s seboj in pri nazdravljanju svojemu uspehu ne potrebuje nobenih drugih pripomočkov.

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