Kimi Antonelli osvojitev naslova proslavil s prav posebno pričesko

Če kdo, potem Kimi Antonelli vedno znova dokazuje, da je vedno za hec. 20-letnik, ki je letos osvojil naslov svetovnega prvaka v formuli 1, je svoj prvi naslov v elitnem razredu praznoval na prav poseben način. S svojo drzno potezo je močno šokiral celo šefa svojega moštva Tota Wolffa.

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Ko so ga zagledali tudi drugi člani njegove ekipe ter njegov moštveni kolega George Russell, nikomur ni izginil nasmeh z obraza. "Res je to naredil," so se smejali in na koncu priznali, da pravzaprav nova pričeska prav pritiče njegovemu mladostnemu in humornemu značaju.