Kimi Antonelli osvojitev naslova proslavil s prav posebno pričesko

Če kdo, potem Kimi Antonelli vedno znova dokazuje, da je vedno za hec. 20-letnik, ki je letos osvojil naslov svetovnega prvaka v formuli 1, je svoj prvi naslov v elitnem razredu praznoval na prav poseben način. S svojo drzno potezo je močno šokiral celo šefa svojega moštva Tota Wolffa.
Ko so ga zagledali tudi drugi člani njegove ekipe ter njegov moštveni kolega George Russell, nikomur ni izginil nasmeh z obraza. "Res je to naredil," so se smejali in na koncu priznali, da pravzaprav nova pričeska prav pritiče njegovemu mladostnemu in humornemu značaju.
In kaj točno je mladi Italijan naredil? V čast svoji državi je lase pobarval kar v zeleno, belo in rdečo. Ob številnih praznovanjih, ki jih je deležen zadnje dni, zastavo svoje domovine tako ves čas nosi s seboj in pri nazdravljanju svojemu uspehu ne potrebuje nobenih drugih pripomočkov.
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