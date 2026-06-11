Kimi Antonelli s šalo na račun Kim: Je kdo videl mojo brisačo?

Kim Kardashian je pretekli vikend obiskala dirko formule 1 v mondenem Monte Carlu, a si je s svojim obiskom iskreno naredila več škode kot koristi. Resničnostna zvezdnica se v svetu avtomobilističnih športov očitno ne znajde najbolje, poleg neprimernega obnašanja do novinarjev in konstantnega skrivanja za varnostniki, pa je šokirala tudi s potezo, ko je Kimiju Antonelliju vzela brisačo, ki ga je čakala v cilju.

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Nekaj dni po dirki omenjeni incident še vedno odmeva, nanj pa nas spominja tudi posnetek, ki ga je pripravila ekipa mladega Italijana. "Spraševal sem se, je morda kdo videl mojo brisačo?" se začne posnetek, v katerem najmlajši zmagovalec dirke formule 1 za VN Monaka zbegano išče svojo brisačo. Zabavni video, ki je nastal kot odgovor na neprimerno vedenje slavne zvezdnice, je nasmejal mnoge. V šali na račun Hamiltonove nove partnerice je sodeloval tudi Kimijev moštveni kolega George Russell, video pa so objavili na uradnem Instagram profilu njune ekipe Mercedes.