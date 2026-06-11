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Kimi Antonelli s šalo na račun Kim: Je kdo videl mojo brisačo?

Monte Carlo, 11. 06. 2026 10.59 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
kimi antonelli

Obisk Kim Kardashian na nedavni dirki formule 1 v Monaku še vedno odmeva. Zvezdnica se na takšnem dogodku več kot očitno ni znašla, saj je javnost presenetila s svojim neprimernim vedenjem. Številni se še vedno zgražajo nad tem, da je zmagovalcu dirke Kimiju Antonelliju brez sramu vzela brisačo, ki ga je čakala v cilju, mladi Italijan pa se je iz tega pošalil na družbenih omrežjih.

Dirkače formule 1 naslednja dirka čaka že ta konec tedna v Španiji. Spremljate jih lahko na Kanalu A in VOYO.

Kim Kardashian je pretekli vikend obiskala dirko formule 1 v mondenem Monte Carlu, a si je s svojim obiskom iskreno naredila več škode kot koristi. Resničnostna zvezdnica se v svetu avtomobilističnih športov očitno ne znajde najbolje, poleg neprimernega obnašanja do novinarjev in konstantnega skrivanja za varnostniki, pa je šokirala tudi s potezo, ko je Kimiju Antonelliju vzela brisačo, ki ga je čakala v cilju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekaj dni po dirki omenjeni incident še vedno odmeva, nanj pa nas spominja tudi posnetek, ki ga je pripravila ekipa mladega Italijana. "Spraševal sem se, je morda kdo videl mojo brisačo?" se začne posnetek, v katerem najmlajši zmagovalec dirke formule 1 za VN Monaka zbegano išče svojo brisačo. Zabavni video, ki je nastal kot odgovor na neprimerno vedenje slavne zvezdnice, je nasmejal mnoge. V šali na račun Hamiltonove nove partnerice je sodeloval tudi Kimijev moštveni kolega George Russell, video pa so objavili na uradnem Instagram profilu njune ekipe Mercedes.

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Slavna starleta je s svojim obiskom dirke res poskrbela za to, da so bile vse oči uprte samo vanjo. Okoli nje je bilo ves čas ogromno varnostnikov, celo več kot okoli knežje družine. Je pa njena prisotnost očitno dala krila Lewisu Hamiltonu, ki si je tako pridirkal drugo mesto, po preteklem vikendu pa sta zaljubljenca pred svetom končno tudi nehala skrivati, da sta v zvezi.

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Zadovoljna.si V šovu je najprej bil le gledalec, potem pa ga je čakalo presenečenje
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KOMENTARJI3

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loli88
11. 06. 2026 11.28
Namesto, da bi povabil ljudi ki jim dirkanje veliko pomeni, vabijo to plastično lutko, ki očitno ne spada v ta šov..
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+2
2 0
Senca6
11. 06. 2026 11.52
lujzek jo je povabo
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0 0
mijam75
11. 06. 2026 12.12
povabil jo jje njen partner, voznik f1. Čeprav je bedasta, ima vseeno pravico pridet, tako kot vse ostale partnerke in družine voznikov.
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0 0
bibaleze
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