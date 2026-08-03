Kimi Antonelli se sprošča na oddihu na Sardiniji

Tudi za dirkače formule 1 je prišel čas za zasluženi oddih. Tako lahko številni uživajo na svojih luksuznih jahtah, raziskujejo najlepše obalne kotičke in brezskrbno plavajo v morju. Med njimi je tudi Kimi Antonelli.

Kimi Antonelli uživa na počitnicah. FOTO: Profimedia

Mladi Italijan, ki letošnjo sezono navdušuje na stezi in niza neverjetne rezultate, se trenutno mudi na počitnicah v Italiji. 19-letnika so opazili na luksuzni jahti ob obali Sardinije. Ni pa dirkač ekipe Mercedes na počitnicah le počival ali se namakal v turkiznem morju, prosti čas preživlja tudi aktivno. Tako si je denimo vzel čas za svoje prijatelje, s katerimi je odigral tudi kakšno igro paddla. Gre za trenutno sila priljubljen šport med številnimi znanimi obrazi, saj velja za zabavno igro, pri kateri je zelo pomembna tudi fizična kondicija.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Mladi Italijan se na jahti druži s svojimi najbližjimi in uživa v morskih radostih. Profimedia

Mladi Italijan se na jahti druži s svojimi najbližjimi in uživa v morskih radostih. Profimedia

Mladi Italijan se na jahti druži s svojimi najbližjimi in uživa v morskih radostih. Profimedia

Mladi Italijan se na jahti druži s svojimi najbližjimi in uživa v morskih radostih. Profimedia

Mladi Italijan se na jahti druži s svojimi najbližjimi in uživa v morskih radostih. Profimedia

Mladi Italijan se na jahti druži s svojimi najbližjimi in uživa v morskih radostih. Profimedia









