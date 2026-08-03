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Tuja scena

Kimi Antonelli se sprošča na oddihu na Sardiniji

Sardinija, 03. 08. 2026 11.00 pred 7 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Mladi Italijan se na jahti druži s svojimi najbližjimi in uživa v morskih radostih.

Dirkači formule 1 imajo trenutno mesec dni oddiha pred naslednjo dirko za VN Nizozemske in počitnice na luksuzni jahti si je v tem času privoščil tudi Kimi Antonelli. Mladi Italijan, ki v letošnji sezoni navdušuje s svojimi predstavami na stezi, si moči nabira na luksuzni jahti, ki pluje ob Sardiniji. Na dopustu pa ne uživa le v kopanju v morju, temveč je tudi aktiven.

Tudi za dirkače formule 1 je prišel čas za zasluženi oddih. Tako lahko številni uživajo na svojih luksuznih jahtah, raziskujejo najlepše obalne kotičke in brezskrbno plavajo v morju. Med njimi je tudi Kimi Antonelli

Kimi Antonelli uživa na počitnicah.
Kimi Antonelli uživa na počitnicah.
FOTO: Profimedia

Mladi Italijan, ki letošnjo sezono navdušuje na stezi in niza neverjetne rezultate, se trenutno mudi na počitnicah v Italiji. 19-letnika so opazili na luksuzni jahti ob obali Sardinije. Ni pa dirkač ekipe Mercedes na počitnicah le počival ali se namakal v turkiznem morju, prosti čas preživlja tudi aktivno. Tako si je denimo vzel čas za svoje prijatelje, s katerimi je odigral tudi kakšno igro paddla. Gre za trenutno sila priljubljen šport med številnimi znanimi obrazi, saj velja za zabavno igro, pri kateri je zelo pomembna tudi fizična kondicija. 

Zanimivo je dejstvo, da je Kimi za oddih izbral kar rodno Italijo, saj bi s svojo jahto lahko odpotoval kamorkoli. A očitno mu Sardinija ponuja potreben umik pred medijskim pompom, ki se bo zagotovo še stopnjeval z bližanjem konca aktualne sezone in objavami novih vozniških postav. Kljub ugibanjem, v katerem moštvu bo nadaljeval svojo kariero, na počitnicah deluje povsem sproščen in mladostniško navihan v družbi svojih najdražjih. 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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