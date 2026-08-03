Kimi Antonelli se sprošča na oddihu na Sardiniji

Tudi za dirkače formule 1 je prišel čas za zasluženi oddih. Tako lahko številni uživajo na svojih luksuznih jahtah, raziskujejo najlepše obalne kotičke in brezskrbno plavajo v morju. Med njimi je tudi Kimi Antonelli.
Mladi Italijan, ki letošnjo sezono navdušuje na stezi in niza neverjetne rezultate, se trenutno mudi na počitnicah v Italiji. 19-letnika so opazili na luksuzni jahti ob obali Sardinije. Ni pa dirkač ekipe Mercedes na počitnicah le počival ali se namakal v turkiznem morju, prosti čas preživlja tudi aktivno. Tako si je denimo vzel čas za svoje prijatelje, s katerimi je odigral tudi kakšno igro paddla. Gre za trenutno sila priljubljen šport med številnimi znanimi obrazi, saj velja za zabavno igro, pri kateri je zelo pomembna tudi fizična kondicija.
Zanimivo je dejstvo, da je Kimi za oddih izbral kar rodno Italijo, saj bi s svojo jahto lahko odpotoval kamorkoli. A očitno mu Sardinija ponuja potreben umik pred medijskim pompom, ki se bo zagotovo še stopnjeval z bližanjem konca aktualne sezone in objavami novih vozniških postav. Kljub ugibanjem, v katerem moštvu bo nadaljeval svojo kariero, na počitnicah deluje povsem sproščen in mladostniško navihan v družbi svojih najdražjih.
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