Kip kraljice Elizabete II. in princa Filipa sprožil mešane odzive

Kip pokojne britanske kraljice Elizabete II., ki se je v starosti 96 let leta 2022 poslovila po več kot 70 letih vladavine, so prejšnji teden odkrili v vrtovih gradu Antrim. Skulptura poleg monarhinje upodablja njenega soproga, princa Filipa, ter pasja ljubljenčka pasme valižanski ovčar oz. corgi. Kip prikazuje njeno veličanstvo v dostojanstveni pozi, ki odraža milino, neomajnost in vseživljenjsko predanost javni službi, so ob odkritju sporočili z mestnega sveta.