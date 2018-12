Kirk Douglas je upihnil 102. svečko

Od vseh igralcev zlate dobe Hollywooda so danes živi samo še trije: 84-letna Sophia Loren, 91-letna Sidney Poitier in Kirk Douglas, ki je nedavno praznoval svoj 102. rojstni dan.

Kirk je pred praznovanjem rojstnega dne priznal, da od vseh igralskih kolegov najbolj pogreša Burta Lancastra, ki je umrl leta 1994 pri starosti 81 let. ''Klical sem ga Boit, on pa je meni nadel vzdevek Koik. Bil je res dober prijatelj in močno ga pogrešam,'' je dejal Douglas. O praznovanju visoke starosti je povedal: ''Zabave se bodo udeležili najbližji prijatelji in ožji družinski člani. Prišli bodo 'moji fantje' in vnuki ter prijatelji Jeffrey Katzberg, Steven Spielberg,Ron Mayer in drugi.''

Legendarni igralec se je fotografiral s svojo 99-letno soprogo Anne Buydens, s katero se je poročil leta 1954. Pred tem je bil že enkrat poročen in sicer z Diano, ki je tudi mama njegovih dveh sinov: Michaela in Joela. Diana je umrla leta 2015 pri starosti 92 let. Douglasova največja rojstnodnevna želja je bila, da bi svet postal lepše mesto za življenje vseh ljudi: ''Toliko je nestrpnosti ... Želim si, da bi bili ljudje bolj prijazni, tolerantni in spoštljivi.'' Ob tem je opozoril tudi na aktualno politično dogajanje, predvsem v ZDA in dodal, da ne podpira sovražnega govora, ki je stalnica predsednika Donalda Trumpa. ''Današnje dogajanje po svetu me močno skrbi. Vse je v velikem neredu in naša naloga je, da to popravimo – zaradi naših otrok in vnukov. Vsakodnevno prihaja do nasilja, ki se izvaja praktično povsod, izjeme niso niti šole ali svetišča ter verski objekti. Svet je preveč razdeljen in to se mora prenehati,'' je dejal 102-letnik.