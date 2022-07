Kirsten Dunst in Jesse Plemons sta se poročila

40-letna igralka je pred nekaj meseci za Los Angeles Times povedala, da se s šest let mlajšim partnerjem sicer kličeta 'mož in žena', a v resnici nista poročena in ne načrtujeta poroke. "Morala se bova poročiti, čeprav je vse skupaj neumno, le da še nisva utegnila načrtovati poroke," je povedala meseca februarja in dodala, da je vse skupaj otežila še pandemija in njena druga nosečnost. "Nisem želela biti noseča, se poročiti, imeti zabave in se ne zabavati skupaj z vsemi ostalimi," je še dodala.