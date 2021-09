Kirsten Dunst in njen zaročenec dobila drugega sina

Kirsten Dunst, ki bo aprila naslednje leto praznovala okrogli jubilej – 40 let, je v zadnjem intervjuju za New York Times spregovorila o svojem novorojenčku Jamesu Robertu, za katerega je dejala, da ima velik apetit: "On je angelček, ampak lačen angelček. In težak."

"Tako zelo sem utrujena, že štiri mesece nisem prespala noči," se je nasmehnila in povedala, da je njen zaročenec Jesse Plemons odsoten zaradi službe, saj snema dramo Martina Scorseseja Killers of the Flower Moon. "Oh, tudi oko mi je začelo trzati. Resnično sem v zanimivem življenjskem obdobju," je bila malo sarkastična in s tem dala jasno vedeti, da je utrujena in da je življenje z dvema otrokoma pestro.