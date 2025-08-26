Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Kirsten Dunst: Moje ime vsi narobe izgovarjajo

Los Angeles, 26. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
2

Kirsten Dunst je še ena v vrsti zvezdnikov in zvezdnic, katerih ime ljudje vztrajno narobe izgovarjajo. Največ težav imajo po njenih besedah v Združenem kraljestvu, prav tako pa so se z izgovarjavo mučili Švedi in Madžari.

Ameriška igralka Kirsten Dunst se ne obremenjuje več, če ljudje narobe izgovorijo njeno ime. Kot je povedala v enem od nedavnih intervjujev, se ljudje že desetletja motijo pri izgovarjavi. "Vsi se motijo, zato sem dvignila roke. Ne obremenjujem se več," je dejala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je povedala, imajo največ težav v Združenem kraljestvu. "Na zadnjem snemanju so se vsi motili pri izgovarjavi mojega imena. Poleg nas so bili tudi ljudje s Švedske in Madžarske. V takšnem primeru se predaš," je dejala.

V preteklosti je že več zvezdnikov in zvezdnic spregovorilo o tem, da ljudje narobe izgovarjajo njihova imena - med njimi sta tudi glasbenici Adele in Rihanna. Največ preglavic pri izgovarjavi sicer povzročajo imena pevke Tove Lo, vplivnice Tana Mongeau ter igralk Saoirse Ronan in Amande Seyfried.

kirsten dunst igralka ime
Naslednji članek

Lil Nas X po aretaciji, ker je gol taval po mestu, obtožen napada na policista

Naslednji članek

Ameriška igralca podžgala ugibanja o romantični zvezi

SORODNI ČLANKI

Kirsten Dunst: Zaigrala bi v Minecraftu, da bi veliko zaslužila

Kirsten Dunst: Niti pomislila nisem, da bi prosila za enako plačilo

'Moj sin obožuje Spider-Mana in nima pojma, da je njegova mama igrala MJ'

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janez Novak 13
26. 08. 2025 08.08
+1
Kaj pa Shania Twain? Šanaja... Zato je prav, da ljudi seznanite kako in kaj. Saj ne moremo kar vedeti.
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
26. 08. 2025 08.03
Ni pa povedala kako se pravilno izgovori.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137