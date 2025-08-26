Kirsten Dunst: Moje ime vsi narobe izgovarjajo

Ameriška igralka Kirsten Dunst se ne obremenjuje več, če ljudje narobe izgovorijo njeno ime. Kot je povedala v enem od nedavnih intervjujev, se ljudje že desetletja motijo pri izgovarjavi. "Vsi se motijo, zato sem dvignila roke. Ne obremenjujem se več," je dejala.

Kot je povedala, imajo največ težav v Združenem kraljestvu. "Na zadnjem snemanju so se vsi motili pri izgovarjavi mojega imena. Poleg nas so bili tudi ljudje s Švedske in Madžarske. V takšnem primeru se predaš," je dejala.

V preteklosti je že več zvezdnikov in zvezdnic spregovorilo o tem, da ljudje narobe izgovarjajo njihova imena - med njimi sta tudi glasbenici Adele in Rihanna. Največ preglavic pri izgovarjavi sicer povzročajo imena pevke Tove Lo, vplivnice Tana Mongeau ter igralk Saoirse Ronan in Amande Seyfried.