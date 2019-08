Kirsten Dunst: Nihče ne opazi mojega truda

Kirsten Dunst , uspešna igralka, ki ima za sabo že številne igralske vloge, je razočarana nad filmsko industrijo. Svojo kariero je začela že v otroštvu kot otroški fotomodel v televizijskih reklamah. Pri osmih letih se je prvič pojavila v filmu Woodyja Allena Oedipus Wrecks. Večjo vlogo pa je dobila leta 1990 v filmu Kres ničevosti, ko je zaigrala hčerko Toma Hanksa . Sledile so številne filmske vloge, po katerih je zaznamovala filmsko industrijo. Kdo bi lahko pozabil filme, kot so Deviški samomori, Marie Antoinette, Spider-Man in Crkni, lepotica?

Presenetljivo pa je, da je bila 37-letnica v svoji karieri nominirana le za tri nagrade. Leta 1996 se je potegovala za zlati globus za najboljšo stransko igralko za svojo čustveno vlogo Claudia v drami Intervju z vampirjem. Šele čez 13 let, ko je dobila glavno vlogo v seriji Fargo, je bila nominirana za zlati globus in emmy. Žalostno je, da so jo kot odlično igralko prepoznali samo za dve vlogi, čeprav je naredila dober vtis v mnogih filmih in serijah.

Tuji mediji poročajo, da so igralko v nedavnem intervjuju vprašali, kako je zadovoljna s svojim uspehom. Kirsten je odgovorila: "Imam občutek, da veliko stvari, ki jih naredim, ljudje opazijo šele, ko je že prepozno. Nikoli nisem bila resnično prepoznana kot dobra igralka – mogoče dvakrat. Počutim se, kot da nihče ne opazi mojega truda. Ne vem, mogoče si ljudje samo mislijo, da sem le punca iz filma Dajmo, punce."

37-letna zvezdnica se zaveda, da nagrade niso vse: "Konec koncev je pomembno tvoje delo in to je vse, kar gledalce resnično zanima. Dovolj sem inteligentna, da to vem in to tudi sprejmem." Kljub temu ima vsak človek rad priznanje za svoje delo, vsaj od ljudi, s katerimi sodeluje. "Dovolj je, da te cenijo vsaj sodelavci," je zaključila Kirsten.