Kirsten Dunst: Producenti so zahtevali, da si popravim zobe

39-letna Kirsten Dunst ima za sabo dolgo in uspešno igralsko kariero, o kateri je pred nekaj dnevi spregovorila v intervjuju za ameriško pretočno platformo. V njem je obujala spomine na svojo vlogo v drami Deviški samomori, ki jo je leta 1999 režirala Sofia Coppola. "Prvič sem bila predstavljena kot lepa ženska, kar mi je omogočila ženska. Zame in za mojo samopodobo je bilo pri tistih letih to zelo spodbudno," je dejala o svoji vlogi, ki jo je odigrala pri 16 letih.

"To so čudna leta. Dala mi je veliko samozavesti, ki sem jo obdržala vso kariero, ko so na primer producenti od mene zahtevali, da si popravim zobe. Ljudje želijo spremeniti in manipulirati mlade igralke tako, kot oni menijo, da je prav," je o visokih lepotnih standardih v Hollywoodu dejala zvezdnica.

Kirsten, ki je s Coppolo kasneje sodelovala še pri filmu Marija Antoaneta (2006) in Preslepljene (2017), je o režiserki, ki od nje v nasprotju z drugimi ni zahtevala lepotnih popravkov, dejala: "Zaradi nje sem se počutila lepo v svoji koži in to je bil ključni trenutek v mojem življenju – da sem dobila to priložnost in sem lahko to občutila."