Kit Harington med snemanjem prizora z zmajem skoraj izgubil moda

Igralec Kit Harington , javnosti bolje znan kot pogumni in pravični Jon Snow iz Igre prestolov, je v nedavnem intervjuju spregovoril o snemanju prvega dela osme in obenem zadnje sezone priljubljene serije, ki je nastala po literarni predlogi Pesem ledu in ognja pisatelja Georgea R. R. Martina .

''Za gledalce je bil prizor zagotovo spektakularen, samo snemanje pa ne tako zelo. Prizor je namreč vključeval mehaničnega bika, ki je služil kot premikajoč se objekt za upodobitev zmaja,'' je povedal Kit in nadaljeval, ''v enem od prizorov jezdenja 'zmaja' sem skoraj padel dol. Mehanični bik se je vrtel zelo hitro in intenzivno in v enem trenutku se je vmes ujelo moje desno modo, a nisem imel časa izreči: Stop!, ker sem se vrtel tako hitro. Takrat sem pomisli: No, takšen bo torej moj konec, na tem biku, ki me vrti okoli mojih mod.'' Potem ko je 32-letni igralec delil svojo snemalno izkušnjo, je šaljivo dodal: ''Verjetno sem zdaj izdal preveč informacij.''