Kit Harington o alkoholizmu: Šel sem skozi nekaj precej groznih stvari

Kit Harington je za britanski časopis The Sunday Times razkril, da je po zaključku snemanja Igre prestolov leta 2019 "šel skozi nekaj precej groznih stvari". "Stvari, ki so se mi zgodilo potem, ko so se Igre prestolov končale, in stvari, ki so se dogajale med Igro prestolov, so bile precej travmatične narave, v njih pa je bil vključen alkohol," je o svojih težavah povedal igralec.

Dvakratni nominiranec za televizijske nagrade emmy je v nadaljevanju pojasnil, kaj mu je pri zdravljenju najbolj pomagalo: "Prideš do točke, ko se počutiš kot slab človek, počutiš se kot sramoten človek. Počutiš se, kot da iz tega ni izhoda, da to preprosto si ti. V procesu zdravljenja pa si moreš reči: 'Ne, to lahko spremenim.' Ena izmed mojih najljubših stvari, ki sem se jih naučil pred kratkim, je, da je rek 'volk dlako menja, narave nikoli', popolnoma lažen, saj v resnici volk spreminja naravo. Menim, da je to najlepša stvar. To mi je resnično pomagalo. To je nekaj česar sem se oklepal: ideja, da lahko naredim veliko temeljito spremembo, kdo sem in kako grem skozi življenje."

Kit je trezen že dve leti in pol, odkar je leta 2019, ko se je snemanje serije zaključevalo, odšel na zdravljenje v Connecticut, predvsem zaradi zlorabe alkohola (jemal pa naj bi tudi druge substance), v katerem je začel uteho iskati zaradi prevelikega pritiska in stresa, ki ga je bil deležen kot glavni igralec ene izmed najuspešnejših fantazijskih serij vseh časov.