Kitajska cenzurirala Lady Gaga in Justina Bieberja v Prijateljih

Oboževalci kultne serije Prijateljiiz 90. let so pred dnevi končno dočakali posebno epizodo z naslovom Friends: The Reunion. A na Kitajskem so gledalci doživeli hladen tuš, saj so posebno epizodo Prijateljevna vseh platformah cenzurirali in iz nje odrezali nekatere gostujoče zvezdnike, ki so v preteklosti ’razjezili’ vladajočo komunistično stranko.

Spomnimo, da soLady Gagaleta 2016 prepovedali turnejo po Kitajski, potem ko se je srečala z izgnanim tibetanskim duhovnim voditeljem Dalai Lamo, ki ga je Peking označil za separatista.

Kanadski pevec Justin Bieber na Kitajskem ni zaželen že od leta 2014, ko je objavil svojo fotografijo v kontroverznem svetišču Yasukuni v Tokiu, ki časti japonske vojne žrtve, vključno z obsojenimi vojnimi zločinci iz druge svetovne vojne. Člani južnokorejska fantovske skupina BTSso partijo razjezili že lani, ko so govorili o "zgodovini bolečine" v regiji, pri čemer pa niso omenili kitajskih borcev, ki so umrli med korejsko vojno.

Kitajski oboževalci so prav tako opozorili, da so epizodo Friends: The Reunion prilagodili za lokalne platforme in izločili vse, kar se je navezovalo na skupnost LGBTQ, posebna epizoda, ki je svetovno premiero doživela v četrtek, pa je bila zato nekaj minut krajša od prvotne, ki je trajala 104 minute. Kitajske platforme za pretočne vsebineiQiyi, Youkuin Tencent Video niso pojasnile, kaj je spodbudilo cenzuro.