Kitajska zvezdnica delila fotografije spodletele lepotne operacije nosu

Po končani operaciji in ob začetku 'okrevanja' jo je nos začel srbeti, pojavljati so se začela huda vnetja z zagnojeno povrhnjico, kmalu pa je opazila, da je njen nos celo počrnel. " Koža na konici nosu je postajala vedno temnejša in kmalu je nos postal nekrotičen, " je povedala in priznala, da se je nekaj časa zaradi nosu spopadala tudi s samomorilskimi mislimi.

Povedala je, da jo je oktobra prijatelj predstavil nekemu lepotnemu kirurgu, s katerim se je dogovorila za poseg. Za to se je odločila po posvetu s kirurgom, ki ji je predlagal, da si malo stanjša nos in bo tako njena kariera še bolj uspešna. "Poseg je trajal štiri ure in vse štiri ure sem razmišljala, da bom zdaj zaradi tega še lepša," je povedala svojim sledilcem. "Nisem mislila, da bodo te štiri ure šele začetek moje nočne more."

Spletna stran The Paper je delila informacije o kliniki, ki jo je obiskala zvezdnica, saj so našli podatke, da naj bi se klinika med marcem in oktobrom soočala s kar petimi kaznimi in tožbami. Ni pa jasno, za katere kršitve je šlo. The Paperše poroča, da je bilo zoper kliniko vloženih kar nekaj prijav in pritožb ter da se je porast teh pojavil po igralkinem priznanju in objavi fotografij. Preiskava še poteka.

Lepotne operacije izjemno priljubljene pri mladih Kitajcih

Kot poroča BBC, so lepotne operacije na Kitajskem izjemno priljubljene. Od leta 2004 imajo celo lepotno tekmovanje za vse, ki so se odločili za lepotni poseg. Še posebej pa so popravki priljubljeni med mladimi. Kot je leta 2019 poročal časopis The South China, naj bi bilo kar dve tretjini od 20 milijonov mladih ljudi (do 30 let) pod nožem že vsaj enkrat. Pod nožem pa naj bi bil tudi vsak peti posameznik, mlajši od 21 let.

Časopis je poročal, da naj bi bil porast posegov predvsem ob koncu šolskega leta, ko se srednješolci poslavljajo od srednje šole in imajo pred vstopom na univerzo le še nekaj mesecev. Menili naj bi namreč, da naj bi zunanji videz pripomogel k pridobitvi boljše službe in pri uspešnejšem ljubezenskem življenju.

A prav povečano povpraševanje za lepotnimi operacijami je sprožilo novo težavo, vse več je kirurgov brez licence, ki svoje storitve ponujajo za nižje cene. Mnoge klinike tudi najemajo neprimerno izobraženo zdravstveno osebje, kar lahko vodi v najmanj to, kar se je zgodilo zvezdnici Gao Liu.