Kitarist Aerosmithov se je spet zgrudil po koncertu

Legendarnega kitarista Aerosmithov Joea Perryja so morali tokrat zdravniško oskrbeti, ko je bil 68-letnik gost na koncertu Billyja Joelav Madison Square Gardenu v New Yorku. Po poročanju več virov pa se je zgrudil v zaodrju, nato so se z njim pol ure ukvarjali reševalci, mu dali v grlo cevke, da so sprostili dovod zraka, nato pa je prizorišče zapustil na zdravniškem vozičku in so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico.

Njegova predstavnica za javnost Marcee Rondanje potrdila, da je Joe imel težave z dihanjem, zato so ga oskrbeli s kisikom, sicer pa da ostaja v bolnišnici, kjer je buden in odziven. Zamudil bo pet koncertov in dobrodelni dogodek, sicer pa je nedavno najavil nov singel in samostojno turnejo, z Aerosmithi pa načrtujejo gostovanje v Las Vegasu v letu 2019.