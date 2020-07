Kitarist Maroon 5 aretiran zaradi nasilja nad partnerico

Mickey Madden, član skupine Maroon 5, je bil aretiran zaradi nasilja nad svojo partnerico. Za portal Page Six je losangeleška policija potrdila, da gre za glasbenika in da so dobili prijavo pod kodo, ki označuje namerno fizično poškodovanje partnerja. Policisti so ga ob prijavi aretirali, a je kasneje plačal varščino v vrednosti 45 tisoč evrov.

Medijski predstavnik skupine Maroon 5 je za Page Sixpovedal:"Grozno nam je žal, da se to dogaja. Še poizvedujemo, kaj se je zgodilo, a to ni tema, ki bi jo jemali lahkotno. Za zdaj dovolimo posameznikom, da imajo malo svojega prostora in časa, da se stvari skristalizirajo in da se razjasni, kaj se je zgodilo."

Madden je bil leta 2016 že aretiran. A takrat so ga prijeli zaradi najdenega kokaina. Za kazen je moral en dan opravljati družbenokoristna dela.

Bo zanj napad na partnerico usoden in ne bo več član priljubljene skupine? Po pisanju tujih medijev, se mnogi nagibajo k temu. Kakšna bo končna odločitev, pa bo pokazal čas.