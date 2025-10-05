Svetli način
Tuja scena

Kitarist skupine Oasis se zaradi zdravljenja raka prostate umika s turneje

London, 05. 10. 2025 08.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Kitarist skupine Oasis Paul 'Bonehead' Arthurs je sporočil, da se iz zdravstvenih razlogov ne bo udeležil napovedane turneje po Južni Koreji, Japonski in Avstraliji. 60-letnik, ki ima raka prostate, je oboževalcem zagotovil, da se sicer počuti dobro in bo do takrat, ko se bo turneja preselila v Južno Ameriko, že pripravljen za vrnitev na odre.

Paul 'Bonehead' Arthurs, kitarist skupine Oasis, je sporočil, da ima raka prostate, zaradi zdravljenja pa bo moral izpustiti načrtovano turnejo po Južni Koreji, Japonski in Avstraliji. Skupina, ki jo vodita nekdaj sprta brata Noel in Liam Gallagher, je nedavno zaključila prve koncerte v Združenem kraljestvu, na omenjeno turnejo pa se podaja oktobra in novembra.

Paul 'Bonehead' Arthurs, kitarist skupine Oasis, je sporočil, da ima raka prostate.
Paul 'Bonehead' Arthurs, kitarist skupine Oasis, je sporočil, da ima raka prostate. FOTO: Profimedia

Arthurs, ki je bil soustanovitelj skupine, je novico sporočil v objavi na družbenem omrežju, kjer je zapisal: "V začetku leta so mi diagnosticirali raka prostate. Dobra novica je, da se dobro odzivam na zdravljenje, zaradi česar sem lahko bil del minulih koncertov. Sedaj pa si moram vzeti nekaj premora za nadaljnje načrtovano zdravljenje, zato ne bom del koncertov v Seulu, Tokiu, Melbourneu in Sydneyju."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

60-letnik je dodal, da je žalosten, ker bo zamudil ta del turneje, a hkrati oboževalcem zagotovil, da se počuti dobro in bo s skupino lahko nadaljeval predvidene koncerte po Južni Ameriki. Zaželel jim je, naj v tem mesecu uživajo na nastopih, sam pa se bo na oder vrnil novembra.

Njegovo objavo je na družbenem omrežju delila tudi skupina, ki mu je zaželela vse dobro med zdravljenjem. Kitarist je imel zdravstvene težave že leta 2022, ko se je zdravil zaradi raka na mandljih.

