Kitarist skupine Queen sporočil, da ga je zadela kap: Ne želim sočutja

Ko je Briana Maya pred dnevi zadela možganska kap, je bila njegova skrb predvsem to, ali bo še naprej lahko igral kitaro. Kitarist skupine Queen zaradi posledic kapi ni mogel premikati leve roke, po navodilih zdravnikov pa je dosledno počival in njegovo zdravstveno stanje se je že izboljšalo.

Novico, da je utrpel manjše zdravstvene težave je 77-letnik delil na svojih družbenih omrežjih, ker ni želel prejeti preveč zaskrbljenih sporočil, pa je objavo delil šele sedaj, ko se počuti bolje. "Javljam se, da vam povem dobro novico. Dobra novica je, da po dogodkih zadnjih nekaj dni lahko spet igram kitaro," je dejal na Instagramu in nadaljeval: "Bilo je nekaj dvomov glede na moje zdravstvene težave, ki sem jih omenil. Zgodilo se je pred približno tednom dni in zdravniki so rekli, da sem doživel manjšo možgansko kap."

Zvezdnik je med drugim dejal, da je bila izkušnja strašljiva, a da kljub temu ne želi sočutja. "Rad bi se zahvalil zdravnikom za fantastično oskrbo. Novice takrat nisem želel razkriti, ker nisem želel, da bi vsi letali okoli mene. Res si ne želim sočutja," je odločno povedal in dodal, naj ga oboževalci tudi zdaj ne zasujejo s sporočili. "To sovražim. Dobra novica je, da sem v redu. Delam, kar mi rečejo zdravniki in to je nič. Kaznovan sem," je povedal.