Kitarist skupine Queen zbolel, zato poziva ljudi, naj se cepijo proti covidu-19

Kitarist skupine Queen, Brian May, je na družbenem omrežju s sledilci delil svojo zgodbo, kako se je pred nekaj dnevi z ženo Anito Dobson udeležil rojstnodnevne zabave, kjer se je okužil in zbolel za covidom-19. Glasbenik sedaj sledilce poziva, naj se cepijo, saj je bolezen zares grozna in se hitro širi.

74-letni rock zvezdnik Brian May je na družbenem omrežju sporočil, da sta oba z ženo, igralko Anito Dobson, zbolela za covidom. V videoposnetkih je dejal, da sta sprejela napačno odločitev in se udeležila rojstnodnevne zabave, kjer nihče ni nosil maske. Kitarist skupine Queen sedaj ljudem polaga na srce, naj se gredo cepit, saj je bolezen 'res grozna'.

Brian May in Anita Dobson

May je na Instagramu delil fotografijo, na kateri drži pozitivni rezultat testa za samotestiranje na novi koronavirus, s sledilci pa je delil tudi zgodbo, kako je sprejel napačno odločitev in se na rojstnodnevnem kosilu okužil. Dejal je, da sta bila z ženo Anito ves čas pandemije zelo previdna in se izogibala druženju. Kljub temu sta se pred kratkim odločila, da se udeležita rojstnodnevnega kosila z manjšo skupino prijateljev.

Vsi povablejni so bili pred druženjem negativni na samotestiranju, zato sta z 72-letno ženo menila, da je udeležba varna, saj so bili vsi povabljeni tudi polnocepljeni, prejeli pa so tudi poživitveni odmerek. "Odločila sva se, da se udeleživa rojstnodnevnega kosila in da bo to zadnje druženje, ki se ga bova udeležila, ne da bi se že prej veliko družila. Odločila sva se, da bova tvegala, saj bodo vsi prisotni trikrat cepljeni in vse se bodo zjutraj samotestirali," je pojasnil kitarist.

Dodal je, da je vedel, da z udeležbo tvega, a je bilo druženje organizirano na varen način. A zvezdnik in njegova žena sta se okužila in zbolela za covidom, zato njuno odločitev sedaj obžaluje. Citiral je profesorja Chrisa Whittyja, ki je Britancem svetoval, naj sprejemajo pametne odločitve, s kom se bodo družili med prazniki, in skušajo omejiti stike, saj bodo na ta način pomagali pri zmanjšanju števila obolelih. "Sedaj mislil, da sva morda sprejela napačno odločitev," je dejal Brian in dodal, da so vsi povabljeni menili, da so v zaščitenem mehurčku, zato niso nosili mask.

