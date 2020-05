Kitarist skupine Queen doživel infarkt

Brian May, kitarist legendarne skupine Queen je povedal, da je skoraj umrl, ko je doživel hud srčni infarkt. Hitro so ga prepeljali v bolnišnico in mu rešili življenje. 72-letnik je povedal, da je bil prepričan, da je zdrav moški in da nima težav. No, izkazalo se je, da je zdravstveno stanje drugačno.

72-letni glasbeni virtuoz, kitarist skupine Queen, Brian May je bil šokiran, ko so mu po srčni kapi povedali, da potrebuje operacijo. Infarkt je doživel v začetku maja, o zdravstvenih težavah pa je zdaj prvič spregovoril na svojem Instagramu. PREBERI ŠE Brian May si je med vrtnarjenjem natrgal zadnjične mišice Preplah za njegovo življenje se je zgodil le nekaj dni po posegu, ki ga je imel pred tedni. Takrat si je namreč natrgal mišice na zadnjici, po tem ko je doma kosil travo okoli svoje hiše. "Mislil sem, da sem zelo zdrav moški," je povedal v videu in nadaljeval: "A izkazalo se je, da imam tri arterije precej zamašene in da je bilo veliko možnosti, da bi se dotok krvi do srca popolnoma ustavil." Mayu so vstavili tri žilne opornice, ki omogočajo lažji pretok krvi po omenjenih arterijah in je zdaj, kot je povedal 'kot nov':"Iz bolnišnice sem odkorakal z močnim srcem, zato mislim, da sem v dobri formi za še nekaj časa." icon-expand Vstaviti so mu morali tri žilne opornice. FOTO: Profimedia Pod objavljenim videom se je vsul plaz komentarjev njegovih oboževalcev, ki so mu izrazili podporo in ga z besedami bodrili, da je neuničljiv. "Ti si legenda, to boš preživel. Moraš biti ponosen nase, saj si za seboj pustil zapuščino, v kateri bodo uživale številne generacije," je le eden od komentarjev pod videoposnetkom.