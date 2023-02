Kitaristka Machine Gun Kellyja zanikala afero s pevcem

Pred dnevi je je igralka Megan Fox na družbenem omrežju namignila, da sta se z glasbenikom Machine Gun Kellyjem razšla, kmalu za tem pa so se razširile govorice, da naj bi njunemu razhodu botrovala nezvestoba. Pevec pa naj bi svojo zaročenko prevaral s kitaristko Sophie Lloyd. Čeprav par razhodna javno ni potrdil, je bil pritisk na kitaristko prevelik, zato je v izjavi za javnost zanikala govorice o aferi.

Kitaristka Sophie Lloyd je spregovorila, potem ko so jo uporabniki družbenih medijev obtožili, da je razlog za nedavne težave v razmerju Machine Gun Kellyja in Megan Fox. "Sophie Lloyd je profesionalna in priznana glasbenica, ki so jo po nepotrebnem omenjali v medijih na podlagi neutemeljenih obtožb na družbenih omrežjih," so v izjavi za javnost zapisali tiskovni predstavniki kitaristke, ki je sicer članica Kellyjeve spremljevalne skupine.

icon-expand Sophie Lloyd FOTO: Instagram

"Vsa namigovanja, da je kdaj ravnala neprofesionalno ali prestopila meje svojega razmerja, so neresnična. Neprofesionalno poročanje in govorice na družbenih omrežjih so nespoštljive do nje kot ženske in kot glasbenice," so še dodali. Da je zveze konec, je najprej namignila 36-letna igralka, ki je pozneje izbrisala svoj račun na družbenih omrežjih. Preden je to storila, pa je med komentarji svoje zadnje objave namignila, da je bil njen 32-letni zaročenec nezvest, prevaral pa naj bi jo z žensko po imenu Sophie, kar pa so njegovi oboževalci hitro povezali s kitaristko.

icon-expand Megan Fox in Machine Gun Kelly FOTO: Profimeda

Zvezdničina zadnja objava je vsebovala vrsto njenih fotografij in videoposnetek kuverte, ki je bila sežgana na ognju. Ob tem je zapisala še verz Beyoncejine pesmi Pray You Catch Me, ki pravi: "Okušam tvojo nezvestobo, je v tvoji sapi." Od takrat je Foxova izbrisala vse fotografije in videoposnetke, na katerih je s Kellyjem, vključno z objavo, ki je napovedala njuno zaroko januarja 2022. Prav tako je začela slediti Eminemu, ki se je leta javno prepiral z njenim, kot kaže nekdanjim, zaročencem. Par – ki se je spoznal na snemanju indie filma Midnight in the Switchgrass marca 2020 in se zaročil januarja 2022 – so zadnjič skupaj videli pred nekaj dnevi v Agoura Hillsu v Kaliforniji. Istega dne pa je nek vir blizu igralke za revijo People dejal, da je zvezdnica po prepiru snela zaročni prstan.

Zvezdnika naj bi se sedaj trudila rešiti razmerje, nek drug vir pa je še razkril: "Nikoli se ni zapletala v kratkotrajne romance. Z njim je, ker verjame, da gre za dolgotrajno zvezo. Ne bo kar obupala nad njunim razmerjem. Imata težave z zaupanjem, kar povzroča dodatne konflikte. Megan gre trenutno iz dneva v dan."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke