Kje bosta Meghan in Harry preživela svoj prvi skupni božič kot zakonca?

Vojvodinja Meghan Markle in princ Harry sta že pripravljena na tradicionalni kraljevi božični večer. Tokrat bosta drugič skupaj preživela božič in obenem prvič, odkar sta poročena. Pričakujoča zakonca se bosta napotila v Norfolk, kjer bosta božični večer preživela s preostalimi člani kraljeve družine v kraljičini podeželski hiši Sandringham.

Dan bo poln tradicionalnih kraljevih protokolarnosti. Po dosedaj znanih informacijah se bodo gostje začeli zbirati že v zgodnjem popoldnevu in si bodo najprej izmenjali darila. Kasneje se bodo napotili v cerkev in po končani slovesnosti nazaj na posest Sandringham, kjer bo sledilo božično kosilo, ki bo vključevalo tradicionalno pogostitev s puranom.

Noseča vojvodinja je sicer že pretekle božične praznike in božični večer preživela v družbi kraljeve družine, kar je bilo sicer nekoliko v nasprotju s kraljevo tradicijo, saj takrat še ni bila poročena s princem Harryjem. Vojvodinja Kate, po drugi strani, je svoj zadnji božič, preden se je poročila s princem Williamom, preživela pri svojih starših. Kljub govoricam in namigovanjem, da naj bi vojvodinja Kate in princ William letošnji božični večer preživela s Kateino družino v Buckleburyju, temu ni tako. Kraljevi par se je namreč, tako kot vojvodinja Meghan in princ Harry, že odpravil proti Norfolku, z otroki pa se bosta namestila v svojem podeželskem domu Anmer Hall, ki je lociran v bližini kraljičine posesti Sandringham.