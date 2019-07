Kje dopustujeta slavna zaljubljenca?

"To je eden od trenutkov, ko so vse besede odveč, moj izraz na obrazu pove vse. Na svetu je toliko lepot, samo potruditi se morate, da jih vidite."

Irina in Gabriel sta se spoznala leta 2016, ko sta več mesecev snemala telenovelo In prišla je ljubezen, ki jo lahko spremljate na POP TV.

Irina in Gabriel blestita v vlogi ljubezenskega para v telenoveli In prišla je ljubezen, ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 14.30 na POP TV. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO.

Spomnimo, da ima Gabriel Soto z igralko Geraldine Bazán dve hčerki, Elisso Marie in Alexo Mirando. Par je bil skupaj deset let, februarja 2016 pa sta se igralca sprehodila do oltarja. Novembra 2017 sta naznanila, da se ločujeta. Ob njunem razhodu so se pojavljala namigovanja, da je za propadlo zakonsko zvezo kriva tretja oseba, a oba sta govorice takrat zanikala.