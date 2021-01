Kje je bila Melania, ko so Trumpovi podporniki zasedli Kapitol?

Mnogi so se spraševali, kje je 50-letna Melania Trump, ko so v sredo podporniki njenega 74-letnega moža Donalda Trumpa vdrli v Kapitol. Odmaknila se je od javnega dogajanja, ker je imela druge, 'pomembnejše' opravke, in se zavila v molk.

icon-expand Melania Trump se je zavila v molk. FOTO: AP

Zborovanje Trumpovih podpornikov se je v sredo sprevrglo v nasilne izgrede. Izgredniki so napadli epicenter ameriške demokracije, razbijali okna in skorajda nemoteno korakali po Kapitolu. Med burnim dogajanjem se je na Twitterju oglasil tudi Donald Trump, ki so mu že blokirali račun na omenjenem družbenem omrežju. Medtem pa se je marsikdo spraševal, kje je bila prva dama Amerike Melania Trump. 50-letna Melania je namreč v Beli hiši imela fotografiranje. Skozi okna Bele hiše je bilo mogoče videti profesionalno razsvetljavo, kakršno uporabljajo pri fotografiranju in snemanju videov. "Posneli so fotografije preprog in drugih predmetov v glavni rezidenci in vzhodnem krilu," je za CNN povedala oseba, ki je bila seznanjena z dnevnimi aktivnostmi prve dame. Trump, ki je, kot je poročal CNN, izrazil zanimanje za okrasne predmete, ki jih je Melania prinesla in obnovila v Beli hiši, je nadziral fotografski projekt, je povedal vir.

icon-expand Donald in Melania Trump FOTO: Profimedia

Le nekaj ulic stran so domači teroristi napadali ameriškI Kapitol v izgredih, ki jih je še isto dopoldne spodbujal njen mož Donald Trump na svojem shodu. Medtem ko so množice vdrle v Kapitol, je bila prva dama osredotočena – z vodjo osebja v Beli hiši, Timothyjem Harlethom – na dokončanje snemanja. Tako mediji, vključno s CNN, kot člani njenega osebja so se spraševali, ali namerava tvitniti izjavo o miru ali poziv k ustavitvi nasilja – to je storila nekaj mesecev prej, med protesti, ki jih je sprožil policijski uboj temnopoltega Georgea Floyda. No, tega zdaj ni storila.

Namesto tega se je prva dama raje zavila v molk in še do danes ni spregovorila. Njena nezainteresiranost za nagovarjanje državljanov je posledica tega, da se je ''izključila iz vsega,''je povedal drugi vir Bele hiše, ki je dodal, "da preprosto ni več v duševnem ali čustvenem stanju, ko bi se želela vpletati". Razen pri pohištvu. Vodja kabineta Stephanie Grisham, ki je bila tudi najbližja Trumpova svetovalka, avtorica besedil in tiskovna predstavnica, ter Anna Cristina "Rickie" Niceta, socialna sekretarka Bele hiše, sta v sredo zvečer nepreklicno odstopili s svojih položajev zaradi dogajanja v Kapitolu.

icon-expand Ivanka in njen oče Donald Trump FOTO: AP

Velikokrat so izpostavljali vpliv prve dame na njenega moža Donalda. Toda v sredo je bila predsednikova hči Ivanka Trump tista, ki je z njim v kabinetu organizirala nujni sestanek in ga pozvala, naj nasilje ustavi. Kljub temu imata prva dama in predsednik, kot je poročal CNN, tesne odnose, kar je včasih presenetljivo za tiste, ki so si zgodbe o domnevnem Trumpovem neuspešnem poljubu in njuni fizični razdalji razlagali kot znak nenaklonjenosti. Po besedah več virov, ki so jima bili priča, se je prva dama ves dan po telefonu pogovarja s predsednikom – v obeh krilih stavbe – in je bila prva, ki je z možem delila svoja razmišljanja o domačih in mednarodnih vprašanjih. Čeprav je bila večina njenih javnih izjav v zadnjih mesecih povezana s prazničnimi okraski, je 8. novembra tvitnila, da podpira Trumpov neutemeljeni boj proti volilnim rezultatom. "Američani si zaslužijo poštene volitve," je dejala prva dama. "Vsak zakonit–ne nezakonit–glas mora biti preštet. Svojo demokracijo moramo zaščititi s popolno preglednostjo." S tem je nakazala, da je na njegovi strani. Prva dama večkrat glasno izrazi svoje mnenje, čeprav je drugačno kot Trumpovo, in v tvitih izraža stališča, ki se razlikujejo od moževih. Ta teden pa tega ni naredila.