Kje tiči skrivnost uspešne zveze Goldie Hawn in Kurta Russlla?

Goldie Hawn in Kurt Russell sta skupaj že 40 let.

Igralka Goldie Hawn je v nedavnem intervjuju za E! News razkrila, kje tiči skrivnost uspešne 40-letne zveze z igralcem Kurtom Russllom. Iskreno je dejala, da je v zvezi pomemben fizičen dotik ter brez dlake na jeziku dodala: "Spolni odnos mora biti dober, ker to je nekaj, kar te poveže in ustvari navezanost. Ljudje, ki imajo zdravo spolno življenje, so dlje časa skupaj."

Ob tem je poudarila, da ni vse v samem aktu, temveč v toplini in intimnosti, ki jo ta ustvari. Zvezdnica se je pošalila, da je pomembno tudi, da sta partnerja drug do drugega občasno prijazna, spori pa da so normalen del zveze. "S partnerjem nista enaka, velikokrat ne razmišljata na enak način in to dejstvo moraš sprejeti. Vprašati se moraš, ali se z njim zabavaš, ali se z njim smejiš, ali si z njim deliš interese, a ne potrebuješ si deliti vsega."

Vsem, ki iščejo ljubezen, je hollywoodska zvezdnica svetovala, naj opustijo nerealne ideale in pričakovanja. "Menim, da imamo pričakovanj, še posebej ko pride do zveze, veliko, a pomembno je to, da imamo osebo radi. To je zelo pomembno." S tem se strinja tudi njen dolgoletni izbranec, ki skrivnost dolge zveze vidi v zavedanju, da boš z osebo doživel vzpone in padce.