Klaviaturist skupine The Cure zbolel za redko obliko agresivnega raka

Klaviaturist skupine The Cure, Roger O'Donnell, je javnosti razkril, da je zbolel za redko in zelo agresivno obliko raka. 68-letni glasbenik je novico objavil na družbenem omrežju, kjer je delil več objav, v katerih se je navezal tudi mesec ozaveščanja o krvnem raku, ki ga v Združenem kraljestvu obeležujejo septembra. Opisal je tudi pot od diagnoze in dozdajšnje zdravljenje.

Roger O'Donnell, klaviaturist skupine The Cure, je zbolel za redko in zelo agresivno obliko raka. 68-letni glasbenik je novico sporočil na družbenem omrežju, kjer je odkrito priznal, da je več mesecev ignoriral simptome, nato pa vendarle prestal operacijo, izvidi pa so bili zanj uničujoči. Prestal je že 11 mesecev zdravljenja, zanj pa skrbijo najboljši zdravniki, je še zapisal.

"Nekaj mesecev sem ignoriral simptome, ko pa sem končno prestal operacijo, pa so bili izvidi uničujoči. Sedaj sem zaključil z 11-mesečnim zdravljenjem, ki so ga nadzirali eni najboljših zdravnikov na svetu, poiskal pa sem tudi drugo mnenje in nasvete ekip, ki stojijo za zdravili, ki sem jih dobival," je zapisal klaviaturist, ki je delil tudi črno-belo fotografijo s partnerko Mimi.

"Pomagala mi je tudi zadnja imunska terapija in zdravila, ki so jih začeli uporabljati pred 100 leti. Zadnja faza zdravljenja je bilo obsevanje, ki je bilo eno prvih zdravljenj raka," je dodal klaviaturist, ki se je skupini The Cure pridružil leta 1987. Razkril je še, da je z zdravljeni pričel minulo jesen, počuti pa se dobro, saj je napredek neverjeten. "Nori morilec s sekiro je potrkal na vrata, mi pa jih nismo odprli," se je še pošalil, nato pa pozval vse, ki zaznavajo kakršnekoli simptome, naj gredo na pregled in poiščejo zdravniško pomoč, če je to potrebno. "Raka lahko premagamo, če je diagnoza dovolj zgodaj postavljena, pa imate veliko boljšo možnost, zato je vse, kar vam lahko rečem le, da pojdite na pregled, še posebej, če se soočate s kakršnimi koli simptomi," je še zapisal.