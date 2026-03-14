Klavir Johna Lennona prodan za rekordno ceno

Klavir legendarnega Johna Lennona je dobil novega lastnika, ki je zanj odštel kar 2,7 milijona evrov. Na klavirju znamke Broadwood so med drugim nastale pesmi Lucy In The Sky With Diamonds, A Day In The Life in Being For The Benefit Of Mr Kite! . Po pisanju tujih medijev je bil pred dražbo ocenjen med 400.000 in 600.000 dolarji, s ceno 3,2 milijona dolarjev pa je postal tudi doslej najdražji predmet iz omenjene zbirke.

Na dražbi so bili ponujeni tudi predmeti, ki so pripadali bobnarju skupine The Beatles Ringu Starru , med drugim njegov prvi komplet bobnov znamke Ludwig, na katerega je igral na koncertih in na studijskih snemanjih s skupino v njenih začetnih letih, od maja 1963 do februarja 1964.

Ta tridelni komplet je bil prodan za 2,4 milijona dolarjev oziroma dva milijona evrov in za kratek čas postal najdražji na dražbi prodan komplet bobnov, dokler ni bila v naslednji seriji za 2,9 milijona dolarjev (2,5 milijona evrov) prodana bobnarska membrana, ki je bila del njegovega drugega kompleta znamke Ludwig.

Omenjeno membrano je uporabljal med prvim obiskom skupine The Beatles v ZDA, ko je skupina leta 1964 nastopila v oddaji The Ed Sullivan Show. Membrana je tudi postala doslej najdražji Starrov predmet.