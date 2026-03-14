Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Klavir Johna Lennona prodan za rekordno ceno

New York, 14. 03. 2026 14.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
klavir johna lennona

Klavir Johna Lennona, na katerem je nastala glasba za album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, je postal najdražji predmet med memorabilijami skupine The Beatles. Na dražbi avkcijske hiše Christie's v New Yorku, na kateri so ponudili zbirko poslovneža Jima Irsayja, je bil prodan za 3,2 milijona dolarjev oziroma okoli 2,7 milijona evrov.

Klavir legendarnega Johna Lennona je dobil novega lastnika, ki je zanj odštel kar 2,7 milijona evrov. Na klavirju znamke Broadwood so med drugim nastale pesmi Lucy In The Sky With Diamonds, A Day In The Life in Being For The Benefit Of Mr Kite!. Po pisanju tujih medijev je bil pred dražbo ocenjen med 400.000 in 600.000 dolarji, s ceno 3,2 milijona dolarjev pa je postal tudi doslej najdražji predmet iz omenjene zbirke.

Klavir je bil prodan po rekordni ceni.
Klavir je bil prodan po rekordni ceni.
FOTO: Profimedia

Na dražbi so bili ponujeni tudi predmeti, ki so pripadali bobnarju skupine The Beatles Ringu Starru, med drugim njegov prvi komplet bobnov znamke Ludwig, na katerega je igral na koncertih in na studijskih snemanjih s skupino v njenih začetnih letih, od maja 1963 do februarja 1964.

Na dražbi so bili predmeti, povezani z glasbo, filmom in športom
Na dražbi so bili predmeti, povezani z glasbo, filmom in športom
FOTO: Profimedia

Ta tridelni komplet je bil prodan za 2,4 milijona dolarjev oziroma dva milijona evrov in za kratek čas postal najdražji na dražbi prodan komplet bobnov, dokler ni bila v naslednji seriji za 2,9 milijona dolarjev (2,5 milijona evrov) prodana bobnarska membrana, ki je bila del njegovega drugega kompleta znamke Ludwig.

Omenjeno membrano je uporabljal med prvim obiskom skupine The Beatles v ZDA, ko je skupina leta 1964 nastopila v oddaji The Ed Sullivan Show. Membrana je tudi postala doslej najdražji Starrov predmet.

Legendarna skupina The Beatles.
Legendarna skupina The Beatles.
FOTO: Profimedia

Zbirka je sicer vsebovala predmete, povezane z glasbo, filmom in športom.

john lennon klavir dražba prodaja rekord cena

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji
Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji
5 znakov, da ste izbrali popolno ime za svojega otroka
5 znakov, da ste izbrali popolno ime za svojega otroka
Zvezdnica rodila tri otroke moškemu, ki jo je varal
Zvezdnica rodila tri otroke moškemu, ki jo je varal
zadovoljna
Portal
Dnevni horoskop: Ribe so obkrožene z ljubeznijo, tehtnice čaka lepo povabilo
Dnevni horoskop: Ribe so obkrožene z ljubeznijo, tehtnice čaka lepo povabilo
Drama na dvoru: Kaj so si William, Anne in Karel šepetali na dogodku?
Drama na dvoru: Kaj so si William, Anne in Karel šepetali na dogodku?
Zato so skrivali princesino nosečnost
Zato so skrivali princesino nosečnost
vizita
Portal
Nova obsežna raziskava: vegetarijanska prehrana povezana z nižjim tveganjem za več vrst raka
Nova obsežna raziskava: vegetarijanska prehrana povezana z nižjim tveganjem za več vrst raka
Zakaj se spomladi poveča število migren (in kakšno vlogo ima pri tem svetloba)
Zakaj se spomladi poveča število migren (in kakšno vlogo ima pri tem svetloba)
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
cekin
Portal
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
moskisvet
Portal
Okvara zaganjača: Kaj storiti in koliko stane popravilo?
Okvara zaganjača: Kaj storiti in koliko stane popravilo?
Trenerji opozarjajo: 'Pred vadbo morate nujno storiti to!'
Trenerji opozarjajo: 'Pred vadbo morate nujno storiti to!'
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
dominvrt
Portal
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
okusno
Portal
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
voyo
Portal
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564