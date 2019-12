Klemen Slakonja in Dunking Devils posneli himno Luki Dončiću

Luka Dončić, slovenski košarkarski as, ki je nizu svojih uspehov pred kratkim dodal še naziv igralca meseca v zahodni konferenci lige NBA, je dobil svojo himno! Vsestranski igralec Klemen Slakonja se je po himni, ki jo je leta 2014 posnel za Gorana Dragića, tokrat poklonil Luki Dončiću. Pesem opisuje Dončićevo pot vse od začetkov pri Union Olimpiji in prestopa v Real Madrid, do uspehov v ligi NBA. K projektu so se z navdušenjem pridružili tudi svetovno znani akrobati Dunking Devils, ki so s svojimi akrobatskimi vragolijami poskrbeli, da je videospot še spektakularnejši.

Luka Dončić je verjetno trenutno najbolj vroče ime v košarkarskem svetu. Slovenski košarkarski talent je pred kratkim podrl Jordanovrekord 20-5-5 (20 točk, 5 asistenc in 5 skokov na 20 zaporednih tekmah), s svojo izjemno igro pa si je prislužil naziv igralca meseca v zahodni konferenci lige NBA. Košarkarjevim uspehom, med katere lahko prištejemo naziv najmlajšega MVP-ja v Evroligi in naziv novinca leta lige NBA, kar ni videti konca, mnogi pa pravijo, da lahko postane tudi najmlajši MVP v zgodovini lige NBA. Dončićevi vrhunski dosežki, ki polnijo strani tako domačih kot tujih medijev, navdušujejo posameznike širom sveta. Med ostalimi tudi igralca in enega najuspešnejših slovenskih YouTuberjev Klemna Slakonjo ter svetovno znane akrobate Dunking Devils.

Klemen Slakonja združil moči z akrobatsko skupino Dunking Devils. FOTO: Jani Ugrin

Klemen Slakonja, ki zase pravi, da je vnet oboževalec Luke Dončića že vse od njegovega prestopa v Real Madrid pri rosnih 13 letih, se je enemu najuspešnejših košarkarjev že dolgo želel pokloniti s pesmijo, zanjo pa je zdaj posnel tudi atraktiven videospot.

“Lukov oboževalec sem že vrsto let. Spremljam ga vse odkar sem pred leti naletel na novičko, da je pri 13 letih podpisal za Real Madrid. Ob prvem ogledu njegovih posnetkov se spomnim, da sem si rekel: ‘Uau, noro, ta fant bo fenomenalen!’ Že nekaj časa sem mu svoje spoštovanje želel izkazati s himno. Ob gledanju šaljivega prispevka, v katerem je Luka izjavil, da bi se želel v prihodnosti pojaviti v pesmi slavnega kanadskega raperja Draka, pa mi je naredilo ‘klik’ - lahko bi mu zapel kot Drake in tako delno uresničil “njegove sanje”! Vem tudi, da Luka rad posluša Bad Bunnyja. Ko sem videl, da je pevec celoten koncert v Dallasu odpel v Dončićevem dresu, sem vedel, da se moram v spotu preobraziti tudi vanj. S španščino se na ta način poklonim tudi letom, ki jih je Luka preživel v Madridu. Resnično upam, da mu bo izdelek všeč in da si bo pesem kdaj predvajal tudi pred tekmami. Želim si, da bi v njej našel motivacijo in da bi začutil pozitivno energijo vseh, ki so sodelovali pri projektu. Nenazadnje sta tako pesem kot videospot plod našega ponosa in veselja nad uspehi Luke Dončića,”je povedal Slakonja.

Klemen Slakonja v 'vlogi' Luke Dončića. FOTO: Jani Ugrin

Tudi tokrat je vsestranski slovenski igralec moči združil s priznanim režiserjem Miho Knificem, ki je s svojo ekipo poskrbel tudi za vse scenske elemente, vključno s 3D glavami največjih zvezd NBA košarke – LeBrona Jamesa, Giannisa Antetokounmpa, Stephena Currya, Jamesa Hardena in Kawhija Leonarda. Ustvarjalni dvojec ima za seboj že vrsto uspešnih projektov, ki so na YouTubu doslej zbrali več kot 70 milijonov ogledov. Slakonja je želel, da je tudi tokratni izdelek presežek, zato je k sodelovanju povabil “leteče vrage” Dunking Devilse. Devilsi se v videospotu pojavijo oblečeni v Dončićev dres in enako kot športni as izvajajo leteče čarovnije s košarkarsko žogo. Nastopijo pa tudi kot baletniki in najslavnejši košarkarji lige NBA.

Dunking Devils FOTO: Jani Ugrin

Idejni vodja akrobatske skupine,Domen Rozman,je o sodelovanju pri projektu dejal: “Dunking Devilsom nam je v čast in ponos biti del takega projekta. Luko spremljamo že vrsto let, imeli smo tudi čast nastopiti zanj in ga spoznati, ko je še igral za Real Madrid. Pesem in videospot sta dokaz, kaj vse lahko ustvarimo, kadar združimo moči in se povezujemo. Klemen in Miha sta s svojo kreativnostjo navdihnila našo celotno ekipo, naša želja pa je, da videospot navdihuje tudi gledalce po celem svetu.”

Akrobatski podvigi skupine Dunking Devils: 'zabijali' kot Luka Dončić. FOTO: Jani Ugrin

Videospot je pod taktirko režiserja Mihe Knifica ustvarjala 50-članska ekipa, ki je nepretrgoma garala kar 3 dni. “S samim videospotom smo se želeli približati ameriški video produkciji tega tipa glasbe. Mislim, da nam je to tudi uspelo. To, da bi dosegli takšno navdušenje in epidemijo, kot jo dosega Luka, je skoraj nemogoče. Mogoče bo pa videospot prilil še malo olja na njegov ogenj. Odkrivanje in ilustriranje njegovih skrivnosti je bilo nadvse zanimivo. Nisem vedel za vse, kar se je že nabralo v njegovi biografiji do dopolnjenega 21. leta. Veseli me tudi, da smo Luki izpolnili željo, da nastopi v Drake videospotu,''je dejal Knific.

Režisersko taktirko je prevzel Miha Knific. FOTO: Jani Ugrin