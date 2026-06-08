Klepetali smo z zvezdnikoma Patrickom Dempseyjem in Noahom Schnappom

Igralec Patrick Dempsey , ki je v priljubljeni seriji Talenti v belem zaigral 'sanjskega' zdravnika Dereka Shepherda, je naši novinarki in voditeljici Evi Koderman Pavc razkril, zakaj je tako goreč oboževalec formule 1. "Mislim, da gre za mojo preteklost, odraščal sem ob spremljanju tega športa."

"Navdušuje me nabor novih dirkačev, tehnologija, tekmovalnost. Zaradi boja za obstanek gledalci čutijo človeški faktor tega športa. To je krasno za šport, ki je vse bolj razširjen tudi v ZDA. Kakšna tekmovalnost na dirkališču," je še dodal.

Kaj pa je naši novinarki zaupal mladi zvezdnik Noah Schnapp, ki ga je med zvezde izstrelila serija Stranger Things? "Med odraščanjem so bile moje najljubše igrice vedno tiste, kjer si lahko dirkal. To, da lahko sedaj to opazujem v živo, je iskreno povedano tako 'kul'. In ta hrup! To vse je tako 'kul'." 21-letnik je dodal, da je njegov najljubši dirkač Charles Leclerc, saj da je velik oboževalec Ferrarija.