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Tuja scena

Klepetali smo z zvezdnikoma Patrickom Dempseyjem in Noahom Schnappom

Monte Carlo, 08. 06. 2026 17.37 pred 54 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Eva Koderman Pavc Simon Vadnjal +1
Patrick Dempsey, Noah Schnapp

Dirkaški vikend F1 v mondenem Monte Carlu je postregel s pestrim dirkaškim dogajanjem, hkrati pa v VIP-ložah in zaodrju zbral tudi kopico zvezdniških obrazov. Prvič po njunem prvem objavljenem skupnem selfiju je Lewisa Hamiltona na dirki spremljala Kim Kardashian, dogajanje na dirkališču in ob njem je z zanimanjem spremljala tudi zvezdnica filma Žlehnoba Cynthia Erivo. Da si delita strast do vonja po bencinskih hlapih, sta dokazala tudi zakonca Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas. Strastna navijača F1 sta tudi zvezdnika uspešnic Talenti v belem Patrick Dempsey in Stranger Things Noah Schnapp, ki ju je pred mikrofon ujela naša reporterka Eva Koderman Pavc.

Igralec Patrick Dempsey, ki je v priljubljeni seriji Talenti v belem zaigral 'sanjskega' zdravnika Dereka Shepherda, je naši novinarki in voditeljici Evi Koderman Pavc razkril, zakaj je tako goreč oboževalec formule 1. "Mislim, da gre za mojo preteklost, odraščal sem ob spremljanju tega športa."

Patrick Dempsey, zvezdnik serije Talenti v belem.
Patrick Dempsey, zvezdnik serije Talenti v belem.
FOTO: Kanal A

"Navdušuje me nabor novih dirkačev, tehnologija, tekmovalnost. Zaradi boja za obstanek gledalci čutijo človeški faktor tega športa. To je krasno za šport, ki je vse bolj razširjen tudi v ZDA. Kakšna tekmovalnost na dirkališču," je še dodal.

Kaj pa je naši novinarki zaupal mladi zvezdnik Noah Schnapp, ki ga je med zvezde izstrelila serija Stranger Things? "Med odraščanjem so bile moje najljubše igrice vedno tiste, kjer si lahko dirkal. To, da lahko sedaj to opazujem v živo, je iskreno povedano tako 'kul'. In ta hrup! To vse je tako 'kul'." 21-letnik je dodal, da je njegov najljubši dirkač Charles Leclerc, saj da je velik oboževalec Ferrarija.

Noah Schnapp, zvezdnik serije Stranger Things.
Noah Schnapp, zvezdnik serije Stranger Things.
FOTO: Kanal A
f1 formula 1 zvezdniki

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Amor Fati
08. 06. 2026 18.03
Pred leti sem se zapletel v čudovit pogovor z enim Američanom, ki je prišel v Slovenijo zato, da je podprl svojo ženo. Pogovarjala sva se dobrih osem minut. Hitro sem spoznal, da gre pri njemu za zelo modro in zelo brihtno čudovito osebo. No, zdel se mi je zelo znan, ne samo po videzu, ampak tudi po glasu, ki ga je imel, ampak ga nisem mogel nikakor prepoznati. Ko sva nehala govoriti, sva sem drug drugemu zahvalila za prijeten in čudovit pogovor. Slabe tri tedne kasneje sem pa gledal en filem, in glej ga zlomka, on je igral v njem.
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