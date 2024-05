Kljub dramatičnim odstopom in obtožbam okronali novo Miss ZDA

V obdobju dramatičnih odstopov in obtožb zoper organizacijo Miss ZDA, ko sta v dveh tednih odstopili že dve tekmovalki, je nekdanja Miss Hawaji ZDA Savannah Gankiewicz – ki je bila prvotno uvrščena kot prva spremljevalka na izboru za Miss ZDA leta 2023 – napredovala v naziv Miss ZDA. "Čeprav ta odločitev ni bila sprejeta zlahka, sem trdno prepričana, da je bila ta priložnost namenjena meni, in sem pripravljena pozitivno vplivati na to organizacijo, ki mi je pri srcu," je dejala 28-letnica, ki jo je okronal guverner Havajev Josh Green na slovesnosti, ki je potekala pred dnevi v Honoluluju na Havajih.

"Predana sem ukrepanju in ustvarjanju sprememb. Z izkušnjami certificirane reševalke prve pomoči pri duševnem zdravju in usposabljanjem za preprečevanje samomora proti ustrahovanju. Razumem, kako pomembno je dati prednost svojemu dobremu počutju in zagovarjati tiste, ki jo potrebujejo. Verjamem, da se resnična sprememba začne od znotraj, in odločena sem, da bom vodila z zgledom in opolnomočila razred 2024 in vse zanamce," je dejala, ko je nagovorila množico v hotelu v Waikikiju.

Savannah je naslov prevzela od Noelie Voigt, ki se je v začetku tega meseca nenadoma odrekla svoji kroni. Noelie je kot razlog za odstop navedla duševno zdravje, vendar je njeno odstopno pismo organizaciji Miss Universe, ki ga je pridobil CNN, obtožilo izvršno direktorico Laylah Rose, da "aktivno gradi kulturo strahu in nadzora". Med svojimi trditvami je zapisala, da ji vodstvo Miss ZDA pogosto ni uspelo zagotoviti potovalne nastanitve ali "učinkovitega vodje", kar je vodilo do primera, ko je manekenka povedala, da je bila spolno nadlegovana med božično parado v Sarasoti na Floridi, ko je bila sama v avtu z neimenovano osebo. Organizacija Miss Universe in Laylah Rose se na obtožbe nista odzvali. Dva dni po Noelienem odstopu se je svojemu nazivu odpovedala tudi Miss Teen ZDA 2023 UmaSofia Srivastava, ki je na Instagramu zapisala, da njene vrednote "niso več popolnoma v skladu z usmeritvijo organizacije".