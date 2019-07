Kljub javnemu izkazovanju strasti, zveze še vedno nista potrdila

Mimoidoči so ostali odprtih ust, ko so na plaži zagledali zaljubljeni zvezdniški par. Novopečenima zaljubljencema so družbo delali njuni prijatelji. "Zdi se mi, kot da sta skupaj že dlje časa, kot sta resnično," je povedal njun prijatelj za portal E!in dodal: "Poznata se že tako dolgo, da ni čudno, kako sta se dobro ujela in njuna zveza zares hitro napreduje."

Prijatelji so navdušeni, da je končno prišel pravi čas za njuno ljubezen. "Sploh se ne moreta zadrževati in vseeno jima je, kaj si mislijo drugi. Niti sekunde nočeta preživeti ločeno in to je res prisrčno," je povedal eden od prijateljev.