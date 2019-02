Kljub kruti bolezni želi uživati v življenju

Ameriška igralka Selma Blair, ki jo poznamo iz filmov Blondinka s Harvarda, Podle igrein To sladko bitje, je oktobra oboževalce presenetila z novico, da ima multiplo sklerozo. To kronično bolezen osrednjega živčevja, ki prizadene možgane in hrbtenjačo, so ji odkrili avgusta, simptomi pa so se, kot je dejala, začeli pojavljati s časoma. Zvezdnica ima težave s koordinacijo, sooča se z bolečinami in utrujenostjo.

A kljub temu želi uživati v življenju. Tako se je pojavila tudi na zabavi po oskarjih: "Potrebovala sem veliko poguma, da sem prišla sem," je s solzami v očeh dejala: "Ni lahko, kajti ljudje radi sodijo in zaradi tega se je najlažje zapirati med štiri stene."

Naslednji dan pa je bila povabljena v pogovorno oddajo, kjer je dejala, da se počuti dobro: "Dobro sem, kljub temu da se borim z agresivno obliko bolezni. Trenutno je prizadet moj govor, imam mišične krče ..." Dejala pa je tudi, da je preteklo kar nekaj časa, da je prišla do diagnoze: "Sina sem odložila v šoli in še preden sem prišla domov, sem se morala ustaviti in malce zadremati ... to me je ubijalo." Poleg tega je zdravniki niso jemali resno. Ko pa je končno dobila diagnozo, je zvezdnica priznala, da se je po eni strani oddahnila 'zdaj končno vem, kaj je narobe z mano'.