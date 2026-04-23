Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kljub poškodbi načrtuje pester poletni oddih: želi se naučiti kajtati

Los Angeles, 23. 04. 2026 09.01 pred 8 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Lindsey Vonn

Lindsey Vonn po seriji zahtevnih operacij in dolgotrajni rehabilitaciji ostaja pozitivna in strmi k popolnemu okrevanju. Po mučnih tednih se stanje vrhunske smučarke končno izboljšuje, zato počasi že razmišlja o dopustu in vrnitvi k aktivnemu življenju.

Zvezdnica alpskega smučanja in olimpijska prvakinja Lindsey Vonn se sooča z enim najtežjih obdobij svoje kariere in osebnega življenja. Potem ko si je na zimskih olimpijskih igrah hudo poškodovala levo nogo, je v zadnjih mesecih prestala kar pet operacij. Kljub izjemnim telesnim in psihološkim izzivom 41-letna športnica zdaj poroča o velikem napredku.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
FOTO: Profimedia

Za njo sta dva meseca neznosnih bolečin in negotovosti, vendar pa v zadnjih dneh končno vidi luč na koncu tunela, saj se je njeno zdravstveno stanje stabiliziralo do te mere, da lahko ponovno razmišlja o normalnem vsakdanu in celo o potovanjih. "Sem človek, ki načrtuje uspeh, zato načrtujem popolno okrevanje. To poletje načrtujem tudi zabavne stvari. Grem na počitnice. Bolje, da grem na počitnice! Letalska karta je tako ali tako rezervirana. Potrebujem dobro poletje in da se odklopim od vsega, kar se je zgodilo. Poleg tega bom v naslednjih šestih tednih lahko živela veliko bolj normalno, hodila kam in počela stvari," je povedala za revijo People.

Poletje, rezervirano za adrenalin in regeneracijo na morju

Kljub poškodbi se Američanka ne namerava odpovedati svojemu aktivnemu življenjskemu slogu. Načrtuje počitnice ob morju, kjer pa ne bo le počivala. "Potapljati se bom šla. In moja prijateljica me želi naučiti kajtanja. Sem odvisnica od pustolovščin! Smučanje ni edina stvar, ki jo počnem," je dejala. Kljub počitku pa ne bo zanemarila fizioterapije. Jeseni jo namreč čaka še zadnja načrtovana operacija, ki naj bi dokončno sanirala poškodbo.

Vonn zagotavlja, da bo ponovno smučala, vprašanje je le, ali bo to na tekmovalni ravni. Njena narava jo vsekakor še vedno vleče k ekstremnim izzivom in hitrim aktivnostim. Ker je hitrost ključni del njene identitete, se zanima tudi za dirkanje z avtomobili, zagotovo pa se ne bo nikoli odločila za skok s padalom. Pravi namreč, da je to rezervirano zgolj za neizbežno, urgentno situacijo.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Lindsey Vonn rehabilitacija operacija kolena zimske olimpijske igre zdravje

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
23. 04. 2026 09.11
Ce si ze tolk predrzna, pejt se plavat v odprtem morju.
Odgovori
0 0
