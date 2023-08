Kljub stavki v Benetkah tudi George Clooney z ženo Amal

Ceorge Clooney in njegova žena Amal sta znana po svojem modnem slogu in usklajenosti. Elegance jima ni manjkalo niti na nedavni večerji v Benetkah, kjer se mudita te dni. Fotografi so ju ujeli na poti v prestižno restavracijo, Amal pa je za to priložnost blestela v smaragdno zeleni obleki s svilenimi detajli na stezniku in razporkom na stegnih, ki je razkazoval njene noge.