Kljub temu da je Meghan navajena pozornosti, je pritisk zanjo prevelik

IgralkiMeghan Markle je po manjši vlogi v televizijskih serijah Fringe in General Hospital ter filmskih vlogah v Več kot ljubezenin Kako se znebiti šefa? uspel veliki preboj v pravniški seriji Nepremagljivi dvojec. Takrat jo je spoznal cel svet, rdeča preproga ji ni bila neznanka, paparaci so ji sledili, soj žarometov je bil uperjen vanjo ves čas. Zvezdnica je bila navajena medijev, oboževalcev in nenehnega dogajanja okoli nje.