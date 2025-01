Klobuk, ki je ukradel 'šov': Melania ga zaradi napake skoraj ni nosila.

Donald Trump je z zaprisego tudi uradno postal 47. predsednik Združenih držav Amerike. Kljub temu, da je to velik dan za ameriško in svetovno politiko, pa je pozornost številnih usmerjena drugam: k Slovenki Melanii Trump, ki je 'šov' ukradla s svojim klobukom. Oblikovalec Eric Javits je medijem razkril, da ga prva dama zaradi napake v transportu skoraj ni nosila za posebno priložnost. Kaj je šlo narobe in kako so zagato rešili?

Oglasila sta se modna oblikovalca Adam Lippes in Eric Javits, ki sta poskrbela za to, da je ameriška prva dama Melania Trump sijala na inavguraciji, na kateri je njen soprog Donald Trump še drugič zaprisegel kot predsednik Združenih držav Amerike. Adam Lippes, ki je poskrbel za oblačila, je za modno biblijo Vogue dejal: "Obleko gospe Trump so ustvarili nekateri izmed najboljših ameriških rokodelcev in zelo sem ponosen, da takšno delo pokažem svetu. Globoko sem ji hvaležen za zaupanje in sodelovanje."

Eric Javits, ki se je podpisal pod klobuk, ki je ukradel šov, pa je za Women's Wear Daily razkril, da ga prva dama zaradi napake v transportu skoraj ni nosila za posebno priložnost. Kaj je šlo narobe in kako so zagato rešili? Klobuk so med transportom iz Miamija v New York poškodovali. "Najverjetneje je prišel ves zmečkan. Videti je bil, kot da je teden dni ležal nekje med snežnimi zameti," je odkril in pojasnil, da ga je moral popraviti, kar je bilo zaradi njegove konstrukcije praktično nemogoče. "Bilo je napeto," je priznal.

Oblikovalcu je v zelo omejenem časovnem oknu uspelo oblikovati povsem novo pokrivalo, ki ga je Melanii iz Floride pripeljal kar njen stilist Hervé Pierre. "Imel je voznika in Herve ji je klobuk odnesel lastnoročno, da je preprečil še kakšno možno tragedijo." Klobuka se nato do trenutka, ko ga je na svojo glavo nadela Slovenka, nihče ni dotikal, pravzaprav ga nihče ni niti videl.

