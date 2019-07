Klonila pod hudim pritiskom javnosti: spremenila bo ime

''Spoštovana gospa Kardashian, v tem pismu bi rad izrazil svoje mnenje o Kimonu in vas prosil za vnovičen premislek o uporabi samega imena za vašo blagovno znamko. Kimono je tradicionalna etnična obleka, ki se v naši bogati zgodovini ohranja z neutrudnimi prizadevanji in študijami naših prednikov in to je del naše kulture, ki jo skrbno negujemo in prenašamo dalje. Gre za primerek rokodelstva, ki resnično simbolizira občutek za lepoto, duh in vrednote Japonske. V zadnjih letih kimona ne nosijo le Japonci, ampak tudi številni turisti. To je obenem dokaz, da je Kimono, simbol naše kulture, občudovan tudi s strani obiskovalcev iz celega sveta. Trenutno potekajo pregovarjanja, da bi 'Kimono' – simbol naše kulture, umestili na seznam Unescove kulturne dediščine. Menimo, da je oznaka 'Kimono' sredstvo, ki se lahko deli z vsemi ljudmi, ki ljubijo kimono in njegovo kulturo, zato obenem smatramo, da ga ni potrebno monopolizirati.''

Pred samim zaključkom je župan mesta Kjoto izrazil željo, da bi Kim obiskala njihove kraje in se seznanila z močno japonsko kulturo in tradicijo ter tako lažje razumela njihove goreče prošnje in želje.