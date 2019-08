Kmetje imajo težave z obvladovanjem deklet

Nastopil bo čas slovesa. V nocojšnjem delu hrvaškega šova Ljubezen na vasi bodo morali kmetje sprejeti odločitev, katera dekleta bodo ostala na njihovih kmetijah in katera bodo z njih morala oditi. Ne glede na to, da se bližajo izločitve, se nekatera dekleta ne bodo prav dosti trudila za obstanek.

Sicer pa se na vseh kmetijah ene kandidatke uspešno spopadajo z vsemi kmečkimi opravili, druge pa se pritožujejo in smilijo same sebi. Eden od fantov se bo razjezil, ker jih bo hotel naučiti ribolova, vendar mu ne bo prav nič všeč njihovo posmehovanje in vpitje. Še posebej hudo pa bo, ko jim bo omenil, da morajo same nabrati ličinke za vabo.