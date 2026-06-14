Knicksi zmagali ob podpori zvezdnikov, J.Lo doma vriskala od navdušenja

New York Knicks so po dolgem sušnem obdobju, ki je trajalo vse od leta 1973, ponovno stopili na prestol severnoameriške košarkarske lige NBA. Zmago nad ekipo San Antonio Spurs v peti tekmi finala s 94:90 so pospremili izjemni prizori navdušenja, ki so se razširili daleč onkraj športnih krogov. Ob robu igrišča v San Antoniu in v domačem Madison Square Gardnu so se zbrali številni obrazi svetovne elite.

Med navijači je bil tudi princ Harry. FOTO: Profimedia

Med tistimi, ki nikakor niso želeli zamuditi nove zmage in osvojitve naslova, je bil tudi princ Harry. Ko se je pojavil v dvorani, je požel precejšnjo pozornost, po zmagi pa se je iskreno veselil z navijači. Poseben pečat slavju je dal tudi igralec Timothée Chalamet, rojen Newyorčan, ki ni skrival svojih globokih čustev do ekipe. Takoj po zadnjem pisku se je znašel na igrišču ob igralcu Karl-Anthonyju Townsu. Njegova izjava, da mu naslov pomeni več kot prestižni oskarji, je hitro postala viralna in ponazarja strast, ki jo Knicks zbujajo pri svojih privržencih.

Poseben pečat slavju je dal tudi igralec Timothée Chalamet. FOTO: Profimedia

Na tribunah je svojemu dragemu, ki je več kot očitno goreč navijač, družbo delala Kylie Jenner. Skupaj sta bila tako že na četrti tekmi v New Yorku, s čimer sta potrdila, da sta zvesta navijača ekipe. Še en dosmrtni navijač Knicksov je tudi Ben Stiller, ki je bil prav tako vseskozi del dogajanja. Ekipi se je trudil vlivati dodatno podporo v najbolj ključnih trenutkih sezone.

Še en dosmrtni navijač Knicksov je tudi Ben Stiller. FOTO: Profimedia

Med zvezdniki, ki so se udeležili pete tekme v Teksasu, sta bila tudi Sydney Sweeney in njen partner Scooter Braun. Navijaško bazo Knicksov so zastopali še Tracy Morgan, Giancarlo Esposito in režiser Spike Lee, ki velja za najbolj prepoznavnega navijača kluba. Doma v New Yorku se je oglasila celo reperka Cardi B, ki je na družbenih omrežjih delila videoposnetek svojega evforičnega kričanja ob zmagovitem trenutku. Zmaga v gosteh je prišla po izjemno napeti četrti tekmi v New Yorku, kjer so si Knicks pot do finalnega uspeha tlakovali z neverjetnim preobratom v zadnjih minutah srečanja.

V Teksasu sta bila tudi Sydney Sweeney in njen partner Scooter Braun. FOTO: Profimedia

Ekipa je v določenem trenutku zaostajala za neverjetnih 29 točk, vendar se ni predala. Z vztrajnostjo, ki jo je igralka Mariska Hargitay v svoji izjavi označila za 'življenjsko lekcijo', so se uspeli vrniti v igro in slaviti z minimalnim izidom 107:106. Ob igrišču so ta neverjeten preobrat spremljale tudi Taylor Swift in sestre Haim, ki so nosile unikatne majice v barvah kluba. Pevka se je tekme udeležila v spremstvu zaročenca Travisa Kelceja, ki je kot NFL igralec dobro vedel, kaj pomeni takšna vrnitev pod pritiskom.

Ob igrišču so neverjeten preobrat spremljale tudi Taylor Swift in sestre Haim. FOTO: Profimedia

Nekateri zvezdniki pa očitno niso imeli časa, da bi si odločilno tekmo ogledali v živo, je pa nikakor niso zamudili. Z domačega kavča, a nič kaj mirno, temveč živčno stoječ pred televizijo, je tekmo spremljala Jennifer Lopez.

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Ob zadnjem sodniškem žvižgu je od navdušenja zakričala, nato pa se veselo vrgla na kavč in še nekaj časa navdušeno vzklikala. "Čestitke New York Knickerbockers, NBA prvakom!!!!! Spomnim se, ko so se Knicksi zadnjič borili za naslov prvaka. Vsak dan tekme sem hitela domov s snemanja, da bi gledala Ewinga, Starksa in Oakleyja, kako se borijo. Vsi smo leta potrpežljivo čakali na ta dan. Hvala, ker ste ponovno združili naše mesto ... ker ste združili svet. Povrnili ste nam vero, upanje in vero v to, da ni stvari, ki je ne bi mogli narediti!! Trdo delo, dobrota in timsko delo se obrestujejo! Zažgali ste mesto!! Ponosna, da sem iz bloka!!" je veselo napisala ob posnetku svojega navijanja, ki ga je delila na Instagramu.