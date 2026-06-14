Knicksi zmagali ob podpori zvezdnikov, J.Lo doma vriskala od navdušenja

New York Knicks so po dolgem sušnem obdobju, ki je trajalo vse od leta 1973, ponovno stopili na prestol severnoameriške košarkarske lige NBA. Zmago nad ekipo San Antonio Spurs v peti tekmi finala s 94:90 so pospremili izjemni prizori navdušenja, ki so se razširili daleč onkraj športnih krogov. Ob robu igrišča v San Antoniu in v domačem Madison Square Gardnu so se zbrali številni obrazi svetovne elite.
Med tistimi, ki nikakor niso želeli zamuditi nove zmage in osvojitve naslova, je bil tudi princ Harry. Ko se je pojavil v dvorani, je požel precejšnjo pozornost, po zmagi pa se je iskreno veselil z navijači. Poseben pečat slavju je dal tudi igralec Timothée Chalamet, rojen Newyorčan, ki ni skrival svojih globokih čustev do ekipe. Takoj po zadnjem pisku se je znašel na igrišču ob igralcu Karl-Anthonyju Townsu. Njegova izjava, da mu naslov pomeni več kot prestižni oskarji, je hitro postala viralna in ponazarja strast, ki jo Knicks zbujajo pri svojih privržencih.
Na tribunah je svojemu dragemu, ki je več kot očitno goreč navijač, družbo delala Kylie Jenner. Skupaj sta bila tako že na četrti tekmi v New Yorku, s čimer sta potrdila, da sta zvesta navijača ekipe. Še en dosmrtni navijač Knicksov je tudi Ben Stiller, ki je bil prav tako vseskozi del dogajanja. Ekipi se je trudil vlivati dodatno podporo v najbolj ključnih trenutkih sezone.
Med zvezdniki, ki so se udeležili pete tekme v Teksasu, sta bila tudi Sydney Sweeney in njen partner Scooter Braun. Navijaško bazo Knicksov so zastopali še Tracy Morgan, Giancarlo Esposito in režiser Spike Lee, ki velja za najbolj prepoznavnega navijača kluba. Doma v New Yorku se je oglasila celo reperka Cardi B, ki je na družbenih omrežjih delila videoposnetek svojega evforičnega kričanja ob zmagovitem trenutku. Zmaga v gosteh je prišla po izjemno napeti četrti tekmi v New Yorku, kjer so si Knicks pot do finalnega uspeha tlakovali z neverjetnim preobratom v zadnjih minutah srečanja.
Ekipa je v določenem trenutku zaostajala za neverjetnih 29 točk, vendar se ni predala. Z vztrajnostjo, ki jo je igralka Mariska Hargitay v svoji izjavi označila za 'življenjsko lekcijo', so se uspeli vrniti v igro in slaviti z minimalnim izidom 107:106. Ob igrišču so ta neverjeten preobrat spremljale tudi Taylor Swift in sestre Haim, ki so nosile unikatne majice v barvah kluba. Pevka se je tekme udeležila v spremstvu zaročenca Travisa Kelceja, ki je kot NFL igralec dobro vedel, kaj pomeni takšna vrnitev pod pritiskom.
Nekateri zvezdniki pa očitno niso imeli časa, da bi si odločilno tekmo ogledali v živo, je pa nikakor niso zamudili. Z domačega kavča, a nič kaj mirno, temveč živčno stoječ pred televizijo, je tekmo spremljala Jennifer Lopez.
Ob zadnjem sodniškem žvižgu je od navdušenja zakričala, nato pa se veselo vrgla na kavč in še nekaj časa navdušeno vzklikala. "Čestitke New York Knickerbockers, NBA prvakom!!!!! Spomnim se, ko so se Knicksi zadnjič borili za naslov prvaka. Vsak dan tekme sem hitela domov s snemanja, da bi gledala Ewinga, Starksa in Oakleyja, kako se borijo. Vsi smo leta potrpežljivo čakali na ta dan. Hvala, ker ste ponovno združili naše mesto ... ker ste združili svet. Povrnili ste nam vero, upanje in vero v to, da ni stvari, ki je ne bi mogli narediti!! Trdo delo, dobrota in timsko delo se obrestujejo! Zažgali ste mesto!! Ponosna, da sem iz bloka!!" je veselo napisala ob posnetku svojega navijanja, ki ga je delila na Instagramu.
Ime 'Knickerbocker' izvira iz nizozemskih priseljencev, ki so se v 17. stoletju naselili na območju današnjega New Yorka. Nanaša se na značilne hlače do kolen, ki so jih nosili ti naseljenci. Izraz je postal simbol za prvotne prebivalce New Yorka in njihovo dediščino, zato so ga košarkarji prevzeli kot del svoje identitete.
Madison Square Garden, pogosto imenovan 'MSG' ali 'najbolj znana arena na svetu', je večnamenska dvorana v središču Manhattna v New Yorku. Odprt leta 1968 na svoji trenutni lokaciji, je dom košarkarske ekipe New York Knicks in hokejske ekipe New York Rangers. Arena je znana po svoji bogati zgodovini, saj je gostila nekatere izmed največjih športnih dogodkov, koncertov in kulturnih prireditev v zgodovini Združenih držav Amerike.
To so legendarni košarkarji, ki so v 90. letih prejšnjega stoletja igrali za New York Knicks in postali ikone kluba. Patrick Ewing je bil dominanten center in eden najboljših igralcev v zgodovini lige NBA, John Starks je bil znan po svoji izjemni borbenosti in strelski natančnosti, Charles Oakley pa je bil ključen obrambni igralec, znan po svoji fizični moči in nepopustljivosti pod košem. Skupaj so definirali obdobje, v katerem so bili Knicksi ena najbolj konkurenčnih ekip v ligi.
Liga NBA (National Basketball Association) je premierna profesionalna košarkarska liga na svetu, ustanovljena leta 1946 v ZDA. Sestavljena je iz 30 ekip, ki tekmujejo za naslov prvaka v končnici, ki se zaključi z velikim finalom. Liga je znana po združevanju najboljših košarkarjev z vsega sveta, visokem standardu igre, globalni prepoznavnosti in vplivu na pop kulturo, modo ter zabavno industrijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.