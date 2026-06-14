Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Knicksi zmagali ob podpori zvezdnikov, J.Lo doma vriskala od navdušenja

New York, 14. 06. 2026 15.46 pred 16 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.A.
Ob igrišču so neverjeten preobrat spremljale tudi Taylor Swift in sestre Haim.

Knicksom je uspelo. Po dolgih 53 letih čakanja so košarkarji New York Knicks ponovno postali prvaki lige NBA, česar so se razveselili tudi številni zvezdniki. Kar nekaj, kot denimo Timothée Chalamet in princ Harry, je bilo takšnih, ki so jih v končnici bodrili v živo s tribun, spet drugi pa so navijali z domačega kavča. Ena od tistih, ki so skakali od sreče, je bila tudi Jennifer Lopez.

New York Knicks so po dolgem sušnem obdobju, ki je trajalo vse od leta 1973, ponovno stopili na prestol severnoameriške košarkarske lige NBA. Zmago nad ekipo San Antonio Spurs v peti tekmi finala s 94:90 so pospremili izjemni prizori navdušenja, ki so se razširili daleč onkraj športnih krogov. Ob robu igrišča v San Antoniu in v domačem Madison Square Gardnu so se zbrali številni obrazi svetovne elite.

Med navijači je bil tudi princ Harry.
Med navijači je bil tudi princ Harry.
FOTO: Profimedia

Med tistimi, ki nikakor niso želeli zamuditi nove zmage in osvojitve naslova, je bil tudi princ Harry. Ko se je pojavil v dvorani, je požel precejšnjo pozornost, po zmagi pa se je iskreno veselil z navijači. Poseben pečat slavju je dal tudi igralec Timothée Chalamet, rojen Newyorčan, ki ni skrival svojih globokih čustev do ekipe. Takoj po zadnjem pisku se je znašel na igrišču ob igralcu Karl-Anthonyju Townsu. Njegova izjava, da mu naslov pomeni več kot prestižni oskarji, je hitro postala viralna in ponazarja strast, ki jo Knicks zbujajo pri svojih privržencih.

Poseben pečat slavju je dal tudi igralec Timothée Chalamet.
Poseben pečat slavju je dal tudi igralec Timothée Chalamet.
FOTO: Profimedia

Na tribunah je svojemu dragemu, ki je več kot očitno goreč navijač, družbo delala Kylie Jenner. Skupaj sta bila tako že na četrti tekmi v New Yorku, s čimer sta potrdila, da sta zvesta navijača ekipe. Še en dosmrtni navijač Knicksov je tudi Ben Stiller, ki je bil prav tako vseskozi del dogajanja. Ekipi se je trudil vlivati dodatno podporo v najbolj ključnih trenutkih sezone.

Še en dosmrtni navijač Knicksov je tudi Ben Stiller.
Še en dosmrtni navijač Knicksov je tudi Ben Stiller.
FOTO: Profimedia

Med zvezdniki, ki so se udeležili pete tekme v Teksasu, sta bila tudi Sydney Sweeney in njen partner Scooter Braun. Navijaško bazo Knicksov so zastopali še Tracy Morgan, Giancarlo Esposito in režiser Spike Lee, ki velja za najbolj prepoznavnega navijača kluba. Doma v New Yorku se je oglasila celo reperka Cardi B, ki je na družbenih omrežjih delila videoposnetek svojega evforičnega kričanja ob zmagovitem trenutku. Zmaga v gosteh je prišla po izjemno napeti četrti tekmi v New Yorku, kjer so si Knicks pot do finalnega uspeha tlakovali z neverjetnim preobratom v zadnjih minutah srečanja.

V Teksasu sta bila tudi Sydney Sweeney in njen partner Scooter Braun.
V Teksasu sta bila tudi Sydney Sweeney in njen partner Scooter Braun.
FOTO: Profimedia

Ekipa je v določenem trenutku zaostajala za neverjetnih 29 točk, vendar se ni predala. Z vztrajnostjo, ki jo je igralka Mariska Hargitay v svoji izjavi označila za 'življenjsko lekcijo', so se uspeli vrniti v igro in slaviti z minimalnim izidom 107:106. Ob igrišču so ta neverjeten preobrat spremljale tudi Taylor Swift in sestre Haim, ki so nosile unikatne majice v barvah kluba. Pevka se je tekme udeležila v spremstvu zaročenca Travisa Kelceja, ki je kot NFL igralec dobro vedel, kaj pomeni takšna vrnitev pod pritiskom.

Ob igrišču so neverjeten preobrat spremljale tudi Taylor Swift in sestre Haim.
Ob igrišču so neverjeten preobrat spremljale tudi Taylor Swift in sestre Haim.
FOTO: Profimedia

Nekateri zvezdniki pa očitno niso imeli časa, da bi si odločilno tekmo ogledali v živo, je pa nikakor niso zamudili. Z domačega kavča, a nič kaj mirno, temveč živčno stoječ pred televizijo, je tekmo spremljala Jennifer Lopez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob zadnjem sodniškem žvižgu je od navdušenja zakričala, nato pa se veselo vrgla na kavč in še nekaj časa navdušeno vzklikala. "Čestitke New York Knickerbockers, NBA prvakom!!!!! Spomnim se, ko so se Knicksi zadnjič borili za naslov prvaka. Vsak dan tekme sem hitela domov s snemanja, da bi gledala Ewinga, Starksa in Oakleyja, kako se borijo. Vsi smo leta potrpežljivo čakali na ta dan. Hvala, ker ste ponovno združili naše mesto ... ker ste združili svet. Povrnili ste nam vero, upanje in vero v to, da ni stvari, ki je ne bi mogli narediti!! Trdo delo, dobrota in timsko delo se obrestujejo! Zažgali ste mesto!! Ponosna, da sem iz bloka!!" je veselo napisala ob posnetku svojega navijanja, ki ga je delila na Instagramu.

Razlagalnik

Ime 'Knickerbocker' izvira iz nizozemskih priseljencev, ki so se v 17. stoletju naselili na območju današnjega New Yorka. Nanaša se na značilne hlače do kolen, ki so jih nosili ti naseljenci. Izraz je postal simbol za prvotne prebivalce New Yorka in njihovo dediščino, zato so ga košarkarji prevzeli kot del svoje identitete.

Madison Square Garden, pogosto imenovan 'MSG' ali 'najbolj znana arena na svetu', je večnamenska dvorana v središču Manhattna v New Yorku. Odprt leta 1968 na svoji trenutni lokaciji, je dom košarkarske ekipe New York Knicks in hokejske ekipe New York Rangers. Arena je znana po svoji bogati zgodovini, saj je gostila nekatere izmed največjih športnih dogodkov, koncertov in kulturnih prireditev v zgodovini Združenih držav Amerike.

To so legendarni košarkarji, ki so v 90. letih prejšnjega stoletja igrali za New York Knicks in postali ikone kluba. Patrick Ewing je bil dominanten center in eden najboljših igralcev v zgodovini lige NBA, John Starks je bil znan po svoji izjemni borbenosti in strelski natančnosti, Charles Oakley pa je bil ključen obrambni igralec, znan po svoji fizični moči in nepopustljivosti pod košem. Skupaj so definirali obdobje, v katerem so bili Knicksi ena najbolj konkurenčnih ekip v ligi.

Liga NBA (National Basketball Association) je premierna profesionalna košarkarska liga na svetu, ustanovljena leta 1946 v ZDA. Sestavljena je iz 30 ekip, ki tekmujejo za naslov prvaka v končnici, ki se zaključi z velikim finalom. Liga je znana po združevanju najboljših košarkarjev z vsega sveta, visokem standardu igre, globalni prepoznavnosti in vplivu na pop kulturo, modo ter zabavno industrijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
New York Knicks NBA prvaki Timothée Chalamet Taylor Swift košarka San Antonio Spurs Hollywood

Scooby-Doo se vrača na male ekrane, tokrat s pravim psom

24ur.com Hollywoodsko obarvana tribuna na košarkarskem obračunu
24ur.com Kdo so zvezdniki, ki so navijali na četrti tekmi končnice NBA?
24ur.com Rekord franšize: New York je Brooklyn ponižal s 54 točkami razlike
24ur.com So Knicksi izgubili zaradi torbice?
24ur.com 53 let mukotrpnega čakanja je konec, New York je prvak lige NBA!
24ur.com Poraz Lakersov spremljala tudi Timothée in Kylie: Zato smo izgubili!
24ur.com Na tekmi zvezd tudi zakonca Obama ter princ Harry z Meghan
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
14. 06. 2026 16.02
Grem stavit, da vsi omenjeni v tem prispevku, ne znajo našteti vseh košarkarjev te ekipe. No, Stiller mogoče ve, ker sem ga v preteklosti, ko še niso tako blesteli, ze videl na tekmi v njihovem dresu. ostali pa nikakor ne. So pa zraven, da se delajo, da so del njihovega uspeha.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj vedno več otrok trpi za bigoreksijo in kako jo prepoznati
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
zadovoljna
Portal
Tako lepa je danes hči slavnega igralca
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
vizita
Portal
Dieta ruskih balerin: V enem tednu do pet kilogramov manj
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
cekin
Portal
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
moskisvet
Portal
Zdravniki svarijo: Tega ne bi smeli početi po 17. uri
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
dominvrt
Portal
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
okusno
Portal
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
voyo
Portal
Moje sonce
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758