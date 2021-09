Knjiga fotografij Andyja Gottsa: Zvezdniki v iskrenih in intimnih trenutkih

Zvezdniški fotograf Andy Gotts predstavlja novo zbirko fotografij, ki presenečajo oboževalce. Portrete slavnih oseb odlikujejo sproščenost, spontanost in divji trenutki, ujeti v objektiv, pri čemer zvezdnike vidimo v povsem drugi luči. Knjiga, v kateri bodo fotografije na voljo, se imenuje The Photograph in je na Otoku že na voljo.

V njej so zbrane slike zvezdnikov, kot so Rita Ora, Scarlett Johansson, George Clooney in drugi. O delu z oskarjevcem je fotograf dejal: ''Clooneyja sem fotografiral v njegovi prekrasni rezidenci ob jezeru Como. Mislim, da je izredno karizmatičen človek in pri njem hitro dobiš občutek, da se takoj ujame z vsakim, ki z njim sodeluje.'' Dodal je še, da Georgea odlikuje sposobnost, da ljudem da občutek, da so v tistem trenutku najpomembnejše osebe v njegovem življenju.

Gotts, za katerim je kar 30-letna kariera, svoja dela trenutno razstavlja na samostojni razstavi z naslovom Icons, v londonski galeriji Maddox, ta pa bo na voljo do 19. septembra. Umetnik je v preteklih letih nanizal nekaj izjemnih portretov svetovno znanih zvezdnikov. Med temi so tudi Meryl Streep, Robert De Niro, pokojna Alan Rickman in Heath Ledger, Judi Dench, Elton John, Sidney Poitier, Dolly Parton, Chiwetel Ejiofor, Eddie Redmayne, Naomi Campbell, Sting, Gwyneth Paltrow, Harrison Ford, Penelope Cruz, Hugh Grant, Samuel L. Jackson, Boy George in drugi.