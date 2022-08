Knjiga spominov Britney Spears zaradi pomanjkanja papirja na čakanju.

Zvezdnici, ki je z založniško hišo Simon & Schuster podpisala slabih 15 milijonov vredno pogodbo, jo je namreč zagodla oslabljena zaloga papirja, s katero se soočajo čez lužo. Resen primanjkljaj, ki ga marsikdo v industriji še nikoli ni izkusil, podpredsednik podjetja Midland Paper, ki se ukvarja z distribucijo papirja, povezuje tudi s pandemijo.

"To počnem že 25 let in še nikoli nisem videl takšnega trga," je dejal in pojasnil, da je kriva tudi sprememba v količini povpraševanja. Čeprav je povpraševanje založb po papirju knjižne kakovosti v porastu, je drugod v zadnjih letih padla za polovico. V odgovor so se industrijske papirnice preusmerile na močnejše trge, kot so valovita lepenka in drugi embalažni materiali.