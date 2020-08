Ko dveletna hčerka Khloe Kardashian v roke dobi rdečo šminko

36-letna zvezdnica resničnostnega šova Kardashianovi (Keeping Up With the Kardashians) je s svojimi sledilci objavila tudi nekaj fotografij, ki razkrivajo končni rezultat. Mala True je z nagajivim nasmehom pozirala pred kamero in pokazala, kako si je namazala ustnice. Seveda je šlo rdečilo še malo po njenem obrazu, licih, sledi rdečila pa je mogoče opaziti tudi na stolu, na katerem je dveletnica sedela.

"Moja naloga je, da ne glede na to, kako je videti, da ve, da je močna, samozavestna in lepa in da je v redu, da sprejemamo vse različne postave, velikosti in narodnosti," je pojasnila Kardashian. "Cela moja družina je sestavljena iz različnih ras, kultur in barv las ter višine. To je naša resničnost in naši otroci morajo vedeti, kako lepa je raznolikost."