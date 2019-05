'Nisem želel, da bi žena izvedela za kokain in seks z drugimi ženskami'

Zakon nekdanjega košarkarja Lamarja Odoma in resničnostne zvezdniceKhloe Kardashianse je končal precej burno: z nekaterimi umazanimi podrobnostmi, ki so pricurljale v javnost in osvetlile dogajanje v njunem sedemletnem razmerju. Širša množica je z nejevero spremljala postopno razkrivanje Odomove odvisnosti od alkohola in prepovedanih substanc ter domnevnih skokov čez plot, ki so njun zakon pripeljali do točke brez povratka: ločitve, ki se je finalizirala leta 2016.

Lamar, ki je po ločitvi priznal, da potrebuje strokovno pomoč in odšel na rehabilitacijo, je pred slabim letom dni napisal knjigo spominov z naslovom Darkness To Light, v kateri je opisal svojo pot odvisnosti in oslikal zakon s Khloe. V javnosti je tako nedavno zaokrožilo njegovo priznanje, da je bil ''obseden s seksom.'' Tuji mediji so pred kratkim izpostavili enega izmed njegovih spominov iz leta 2012, ko je bil, kot pravi, na ''razvratnem uživanju'' v newyorškem hotelu Roosevelt.

Khloe in njena mama Kris Jennersta ga nameravali presenetiti, saj sta menili, da je v hotelu nastanjen službeno. Na recepciji sta tako pridobili dvojnik ključa njegove sobe, nato pa je sledil šok. Ko je Khloe odklenila vrata, jo je namreč čakalo izjemno negativno presenečenje. Odom je bil ravno sredi spolnega akta z več striptizetami, Khloeina prva reakcija pa je bila, da je stopila do prve, ki jo je zagledala, ter jo začela pretepati. ''Brez milosti je delila udarce po glavi tistega dekleta,'' se spominja Odom. To pa ni bil edini primer Khloeine burne reakcije: leto dni kasneje je namreč napadla Polino Polonksy, katero je zasačila z Lamarjem v sobah Vagabon Inna.